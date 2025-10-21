La Fresneda se da un paseo por la Historia: esto es lo que estudiarán este curso los alumnos del colegio de la urbanización de Siero

Cómo vivían los hombres en la Prehistoria, cómo se construyeron las pirámides o cómo vestían los caballeros medievales. Todo esto y mucho más podrán conocer los cerca de 450 alumnos del colegio público La Fresneda, en Siero a través de su proyecto escolar anual, "Un paseo por la historia", que se desarrollará a lo largo de todo el curso e implica a toda la comunidad educativa. El objetivo fundamental "es despertar su curiosidad e interés por la historia, con un viaje lleno de aventuras y de forma lúdica", explica Cristina Fernández, tutora de educación Infantil.

Para ello, el equipo de profesoras ha creado dos personajes, "Cronos" y "Kairós", "protagonistas de esta aventura", a través de los que los más pequeños se acercarán a las formas de vida, vestimenta, costumbres o arte de otras épocas pasadas", detalla Vanesa Giraldo, tutora de uno de los grupos de cinco años. "Son dos científicos que tienen una máquina del tiempo que se ha estropeado y nosotros tenemos que ayudarles a volver a casa, porque están atrapados", explica Gael Redondo, uno de los alumnos.

Mediante juegos, cuentos y dramatizaciones los más pequeños podrán entender el paso del tiempo, la diferencia entre el pasado y el presente, explorar mundos distintos que enriquezcan su creatividad y su sentido de pertenencia. "Para ellos, es un concepto muy abstracto y difícil de entender, de ahí la importancia de enmarcar este proyecto desde una perspectiva lúdica y motivadora para ellos", detalla Giraldo. Además, "entender el pasado, permite comprender los procesos que llevaron a nuestra situación actual y desarrollar su pensamiento crítico", apunta la docente del centro.

Historia adaptada a los niveles

Mientras que en Infantil se realizarán distintas actividades en el aula de manera "creativa y divertida" a diario, los alumnos de Primaria del colegio lo harán una vez al mes. En este sentido, los más pequeños del colegio La Fresneda, abarcando todas las competencias educativas desde lengua a matemáticas, pasando por la psicomotricidad y la lectoescritura, darán una especial importancia al arte. "Realizaremos actividades artísticas representativas de las diferentes etapas de la Historia, como construir una gran cueva para realizar nuestras propias pinturas rupestres con pigmentos naturales, pintar jeroglíficos en papel envejecido con café, crear amuletos mágicos, pintar escudos o recrear nuestro propio castillo", indica Vanesa Giraldo.

Los alumnos de La Fresneda, en Siero, viajan en el tiempo / L. R.

Con los alumnos de 5 años, "volveremos a realizar el proyecto de la maleta viajera, esta vez con el nombre de 'Un viaje en el tiempo con mucho arte', a cargo de @unaprofe_con_arte, a través de la que alumnos y alumnas descubrirán diversas creaciones artísticas que se han realizado a lo largo de la historia y podrán crear su propia obra, con la ayuda de su familia, inspirada en una de ellas", explica la docente.

Las actividades complementarias girarán también en torno al proyecto del colegio. Charlas y talleres serán impartidos en las aulas de Primaria, mientras los niños de 3 a 5 años visitarán el Parque de la Prehistoria de Teverga, la Cueva de Candamo o al Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, entre otras. "Nos gustaría, además, poder hacer una recreación histórica de la Edad Media en nuestro centro, de la mano de la Asociación Cultural Éstula de Llanera", señala el equipo. El festival de Navidad o Carnaval también estarán relacionados con esta temática.

Beneficios de los proyectos conjuntos

Implicar a toda la comunidad educativa en un mismo proyecto lo convierte en una experiencia mucho más enriquecedora y significativa para todos. "Seguir un mismo hilo conductor, fortalece el sentido de pertenencia, así como la unión entre las dos etapas educativas, Infantil y Primaria", detalla Cristina Fernández.

El centro se caracteriza por conseguir que, desde casa, las familias también se impliquen en las actividades desarrolladas en las aulas. De esta manera "les invitamos a que también aporten recursos, experiencias y conocimientos que enriquezcan, aún más, nuestro proyecto", señalan.

Trabajar con un proyecto integrado resulta muy motivador para el alumnado. "Los niños lo viven con entusiasmo, curiosidad y mucho interés, convirtiendo la experiencia en una participación mucho más activa". Investigan, se divierten y así comprenden y retiene los conceptos con más facilidad. "Desarrollan sus habilidades sociales, cooperan, colaboran, resuelven conflictos y desarrollan su empatía, entre otros beneficios", concluye el equipo docente del colegio de la urbanización sierense.