El "milagro" del auge de matrícula de colegio de Lieres, que reclama mejoras: "Ya se nos queda pequeño y vamos a seguir creciendo"

El colegio público Xentiquina, de Lieres, "se nos está quedando pequeño y necesitamos una serie de mejoras para poder seguir prestando una educación pública de calidad a nuestros niños". Lo señala la directora del centro, Inés Estrada, quien asegura que "las matrículas han crecido en un 69,9 por ciento en los últimos cinco años". En la actualidad cuenta con 150 alumnos frente a los poco más de 90 que tenía hace cuatro años. "Preveemos que en los próximos años las matrículas continúen aumentando considerablemente", incide la responsable del centro.

A lo largo de los últimos años, el centro educativo ha sido beneficiario de múltiples trabajos, tanto por parte del Ayuntamiento de Siero como por parte de la consejería de Educación del Principado. Entre las últimas obras ejecutadas figuran las de mejora en los aleros, la reparación de un socavón en el patio o labores de pintura. Sin embargo, "estos trabajos de mantenimiento ya no son suficientes, porque no solucionan los problemas de antiguedad y de desgaste".

Dos baños para 70 escolares de entre 3 y cinco años

Inés Estrada apunta que entre las peticiones más urgentes se encuentra la construcción de unos nuevos baños para los alumnos de educación Infantil. "Ahora mismo, solo contamos con dos inodoros para un total de 70 alumnos de entre 3 y 5 años y eso no puede ser". Añadió, además, que "no están adaptados ni a la edad de los usuarios ni a sus necesidades".

Otras de las peticiones hacen referencia a "las ventanas, necesitamos aislantes, una ampliación del comedor y, sobre todo, una redistribución de las aulas, porque Lieres crece y no tenemos espacio para atender la demanda que estamos teniendo"

La directora del centro asegura que ya han mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Siero, donde les han trasladado todas estas necesidades y "estamos pendientes de tener un encuentro con la consejería de Educación, que es conocedora de este problema que se nos avecina ante una tendencia al crecimiento que está en alza". "Queremos anticiparnos y adoptar soluciones, antes de vernos incapaces de atender a los alumnos", concluyó.

Treintena de profesores

No solo el alumnado ha ido en aumento en el colegio sierense. "Hace un tiempo, tan solo contábamos con cuatro profesores, que se han convertido ya en una treintena, lo que implica una estabilización de la plantilla del 225 por ciento". Los datos están recogidos de la página web de Educastur. "Son documentos oficiales", apunta la directora.

Este aumento de matriculación viene motivado "por la cantidad de familias que se están desplazando hasta Lieres, eligiéndolo como su lugar de residencia". Estrada añade, además, que "Siero es un concejo que está llamando mucho la atención en este sentido y nuestra localidad no es menos". Tanto es así, que "su atractivo reside, entre otras cosas, en sus buenas comunicaciones, la tranquilidad, la seguridad y sus excelentes servicios".

El centro se inauguró en 1981 para dar servicio a todas aquellas familias que llegaban para trabajar en la mina. Por aquel entonces, cuenta Inés Estrada, "el colegio tenía con alrededor de 400 alumnos, pero tenía a su disposición una sede las instalaciones de Solvay, que es algo con lo que no contamos hoy en día".

Lieres es una parroquia de Siero que sufrió el cierre de la minería que había sido su forma de vida y registra ahora un auge de vecinos gracias a las familias con niños que han llegado a vivir a la localidad, un pequeño "milagro" para una zona rural que estuvo en declive poblacional y ahora resurge, tal y como destacan en el centro al ver cómo se llenan las aulas.