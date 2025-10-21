El pueblo más comediante de España en el que sus vecinos cubren la cara de rojo y llevan melena de piel de oveja: así es la singular y "ejemplar" localidad asturiana que visitarán los Reyes y la Princesa Leonor

Puede que no haya localidad más comediante en España que Valdesoto. El "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025, que recorrerán este sábado los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para entregar a sus 1.800 vecinos el afamado galardón que concede anulamente la Fundación Princesa de Asturias, es conocido por su desfile de carrozas, que es como ver una obra de teatro móvil, cargada de ironía y sátira, y por sus Sidros y Comedies.

Esta última fiesta se trata de una mascarada de invierno y rural, en el que los vecinos cubren la cara de rojo y van vestidos con pantalones y camisas blancas, una faja roja de la que cuelgan cuatro cencerros y una peculiar "melena". Consiste en un cucurucho de piel de oveja rematado por un rabo de zorro. Durante sus representaciones, que son escenas costumbristas en las que se hacen referencias a la actualidad, participan, además de los Sidros, el vieyu y la vieya, las damas, los comerciantes, policías y un ciego o un diablo.

Las carrozas de Valdesoto. / LNE

Más de treinta asociaciones

Ubicado en el concejo de Siero, a tan solo 25 minutos de Oviedo, prácticamente todos los vecinos de Valdesoto están dentro de alguna asociación. En una parroquia de 1.800 habitantes hay más de una treintena de colectivos. Mención especial merece el Grupo de Tearo San Félix, un "equipazo" de actores amateurs capitaneados por Pepín García, Nacho Fernández y Cristina Palacio, que a lo largo del año lleva el nombre de la parroquia por todo el Principado.

Los Sidros y les Comedies

Valdesoto no sería Valdesoto sin los Sidros y les Comedies, la ancestral mascarada de invierno recuperada con fuerza en 2005 y declarada Bien de Interés Cultural en 2019, que los vecinos llevan cada año a otros puntos de España y Portugal.

Sidros, durante un desfile en Valdesoto. / Mario Canteli

Las carrozas de San Félix

No obstante, si hay una fecha marcada a fuego en el calendario valdesotín es el día del desfile provincial de carrozas de las fiestas patronales de San Félix. Cada lunes siguiente al segundo domingo de agosto los vecinos sacan a la carretera principal obras de arte rodantes. Esta costumbre nacida en 1950 y declarada fiesta de interés turístico regional en 2002, sigue todavía muy vigente en la actualidad. No en vano, en el concurso de este año participaron diez carrozas ideadas por peñas de distintas generaciones y con la comedia como género estrella.

El palacio

Compuesto por catorce barrios, Valdesoto se ubica en un valle rodeado de diversos sistemas montañosos y está rodeado de pequeñas casas. En esta localidad se encuentra uno de los palacios más bellos de Asturias y escenario de muchas bodas: el de Marqués de Canillejas (más conocido como palacio de Valdesoto a secas), con capilla y amplios jardines. Lo explota el chef con Estrella Michelín Isaac Loya, al frente del restaurante El Balneario de Salinas.

Cuando el Rey estuvo allí

Casualmente, Felipe VI estuvo en el palacio de Valdesoto en 2023, en la boda de su ahijado, Felipe López, que se casó con la gijonesa Lorena Meana, vecina de siempre de la parroquia de Deva. Felipe López es aquel niño de San Esteban de Cuñaba, en Peñamellera Baja, que Felipe de Borbón apadrinó en 1990, en una de sus visitas a la región cuando aún era Príncipe. Fue el primer bebé nacido en 20 años en este pueblo de los Picos de Europa. Aquello no fue una formalidad, ambos han mantenido la relación a lo largo de todos estos años, con reencuentros al menos una vez al año en la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias".

Jardines estilo francés

Los jardines franceses de este palacio son impresionantes, con una superficie de 32.694 metros cuadrados. Fue construido en el siglo XVII y constituye un ejemplo destacado de la arquitectura palacial asturiana del estilo barroco desornamentado, con algunos añadidos y reformas datables en el siglo XIX. Del linaje del palacio nació la abuela paterna de Gaspar Melchor de Jovellanos, quien se alojó allí en 1790 durante una de sus expediciones a las zonas mineras.

El palacio de Valdesoto vivió con los marqueses de Canillejas su época de esplendor, acogiendo diversos actos sociales, fiestas y todo tipo de celebraciones familiares. Se afirma que fue visitado por el rey Alfonso XIII y, asiduamente, por su tía, la infanta Isabel de Borbón, conocida como La Chata. En 1924, también recibió la visita del entonces Príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, atraído por una amplia finca que "constituye un oasis de arquitectura y jardinería cultas entre las praderías del agro poleso", tal y como se apunta en el expediente.