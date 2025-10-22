La aplaudida parodia (al estilo de Gloria Serra) de un grupo de jóvenes de Valdesoto por la visita real del sábado: "¿Patinará la Reina como las carrozas en el prao?"

Al puro estilo de Gloria Serra, presentadora del popular programa "Equipo de investigación" de La Sexta, Cristina García y otros jóvenes de Valdesoto hacen parodia, a través de las redes sociales, de la visita real que este sábado recibirá la parroquia sierense. Valdesoto ha sido reconocido con el premio "Pueblo ejemplar" de Asturias 2025, después de veintiún años de espera y constancia, y los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, estarán allí para entregárselo a sus 1.800 vecinos. Pero... ¿Cómo será la celebración?

El aplauso de los seguidores

"Detrás de les carroces, les asociaciones y los sidros, hay un misterio que tiene en vilo a todos sus vecinos... ¿Cómo será la celebración? Nadie sabe nada, ni siquiera la peluquera, Dolores", bromean en el primero de los cuatro vídeos subidos a una cuenta de Instagram creada para la ocasión, @valdesoto.al.descubierto. Los vídeos ya son virales: "Cada capítulo ye mejor"; "Con gente como vosotros, Valdesoto seguirá grande"; "Voy a ir a Valdesoto pero para conoceros, sois lo más"; "Esto engancha, esperando el próximo"; "Sois geniales".

García, que es la primera sidra de la historia y pertenece a la peña Bendición de las carrozas, es una Gloria Serra rural. Habla en asturiano y utiliza como micro todo lo que pilla a su paso: un palo, una pala de la playa de la Sirenita, un arco de flechas... Junto a Cristina participan María García, Yessica González, Tania López y Raúl Díaz, de la peña El Chabolu. Los jóvenes muestran el pueblo, hablan con vecinos y se toman con humor las restricciones que impone la Fundación Princesa de Asturias.

Las restricciones de la Fundación

"Los pajes reales están trabajando duramente para que todo el mundo tenga su carta (de invitación para la comida real)", cuenta Cristina García en uno de los capítulos, picando a la puerta de una casa. "¿Qué quieres mocina?", pregunta uno de los vecinos disfrazado de paje real. "Mi invitación". Su mujer, desde la ventana, también entra en escena: "Eloy, dónde metiste la nuestra?". "¿Dónde la voy a meter? ¿En el culo?", contesta él, sin pelos en la lengua. "Sinvergüenza, grosero", reacciona ella.

La Gloria Serra de Valdesoto continúa con su particular "investigación": "Solo una persona por familia puede asistir a la comida. Familias enteras han dejado de hablarse por culpa de este problema. Pa colmo ye necesario escanear un QR pa poder acceder".

Dónde está Valdesoto

Los vecinos también ironizan en otro vídeo con la ubicación de Valdesoto, que tiene desconcertado "hasta el mismísimo Google Maps". "¿Dónde se encuentra el cartel de Valdesoto? Los cruces que llevan al pueblo no lo indican. No hay carteles, no hay señales. No hay pistas. ¿Cuál es el límite de Valdesoto?". "No lo sé fía, yo llevo aquí 46 años, llevo cuatro perros de caza conmigo y estamos siguiendo el rastro y no hay manera de encontrar la salida de la Pola", contesta un vecino.

Colas en la peluquería

Quedan pocos días para la entrega del "Pueblo Ejemplar" y muchas preguntas están en el aire. Las más importantes: "¿Garraránme a tiempo en la peluquería? ¿Tará pa pamela o pa paragües? ¿Patinará la reina como las carrozas en prao?", expone Cristina García, que asegura que en la peluquería del pueblo llevan "300 cardaos, 600 permanentes y 1.800 depilaciones de cejes". La peluquera da fe del trajín: "Yo ya no puedo más, fía. Perdí hasta les huelles dactilares y todo. Ya no puedo ni lavar más cabeces".

Cristina García siempre acaba sus parodias igual: con un cruce de piernas y la frase "un huevo colgando y el otro lo mismo".