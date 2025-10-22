Cerca de 300 vecinos se concentran (otra vez) en Lugones para pedir más médicos en el centro de salud: “Estamos desatendidos, no podemos aguantar más”

Carmen Álvarez apunta que estuvo más de ocho días para que le dieran vez para la vacuna de la gripe. Blanca Prado, a su lado, cuenta que ya hace una semana que pidió cita para el médico y le toca ir el 11 de noviembre. En el mismo grupo, Carmen Cordero lamenta que la última vez que tuvo que acudir al centro de salud por estar enferma tuvo que esperar quince días. Son tres ejemplos del “hartazgo” de los vecinos de Lugones, que se han cansado de ver cómo el centro de salud está colapsado, por contar actualmente con solo tres médicos, y que tengan que esperar casi tres semanas para que les atiendan. “Esto no puede seguir así, estamos desatendidos, no podemos aguantar más”, coincidieron en señalar, con otros asistentes, a una concentración ciudadana, con cerca de 300 vecinos, ante el centro de salud.

“Es todo lentísimo, para una consulta te tienen una semana mínimo para darte hora de la cita, y como te toque una analítica, a esperar diez, más otros seis por los resultados”, analizaron José García y Arturo Costa, dos vecinos indignados “ante el caos” que se vive en el centro de salud de Lugones. “El problema es que como aquí no te atienden, pues no vamos al HUCA, a urgencias, para algo que nos podían tratar aquí, y al final se acaban saturando también las urgencias del hospital”, enfatizó José García.

EN IMÁGENES: Concentración de protesta en Siero por la falta de médicos en el centro de salud en Lugones / Pablo Antuña

Gonzalo Joaquín, vecino de Lugones, e impulsor de la protesta, indicó el éxito de la concentración. Y lamentó que hayan tenido que repetirla un año después de la anterior. Algo que subrayaron también los participantes. “Lo que más frustración da es que ya estuvimos aquí protestando por lo mismo hace un año, pusieron poco tiempo a más médicos, y seguimos igual otra vez de nuevo”, apuntó Marichu Álvarez, que criticó la ausencia de un pediatra, que no se cojan llamadas telefónicas, y que incluso se vivan situaciones desagradables en urgencias. “Te dicen cuando vas que nos urgente, que vayas al médico de cabecera, pero el problema es que no podemos porque no te dan cita”, añadió.

Tres médicos para 15.000 vecinos

En los propios pasillos del centro de salud aparecen carteles en los que avisan a los pacientes que solo hay tres médicos (para cerca de 15.000 vecinos), y que les toca afrontar unas 50 o 60 consultas cada día. De ahí que los vecinos decidieran alzar la voz y manifestarse, para urgir soluciones a la Consejería de Salud, al igual que hicieron representantes de otros partidos políticos, también presentes. “Estamos en Lugones, denunciando las carencias que tiene la asistencia sanitaria pública en Asturias, como podríamos hacerlo en cualquier lugar de la geografía asturiana”, lamentó Pilar Fernández Pardo, diputada en la Junta General del Principado. “Esto no pasa solo en Lugones, se repite especialmente en el municipio. Estamos viendo también la falta de medios en el centro de salud de El Berrón, en La Fresneda donde no hay pediatras o en el de Colloto”, detalló Beatriz Polledo, diputada y presidenta del PP de Siero.

Por su parte, Silvia Tárano, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Siero, que también acudió a la concentración reclamó “más medios materiales y humanos para este centro de salud, es algo que ocurre en muchos puntos de Siero y Asturias, y que no podemos seguir esperando”.

Reuniones del Ayuntamiento

No estuvo presente Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero, a quien una de las manifestantes requirió su presencia con un altavoz. Pero sí que antes, en un acto en Pola de Siero, se refirió a la situación. “Soy usuario y lo padezco. Hay una problemática de dotación de personal, espero que lo solucionen rápido, el tema se está alargando, debería estar mejor dotado para la población que hay”, comentó Cepi, que también explicó que desde el Ayuntamiento “ya nos reunimos hace meses con la Consejería, estamos insistiendo para que se solucione”.

El Principado espera recuperar la normalidad en noviembre

Tras la protesta, desde la Consejería de Sanidad explican que el centro de salud cuenta con una plantilla de ocho profesionales médicos, y que en la situación coinciden una baja laboral sobrevenida y vacaciones de dos facultativos. "La previsión es que la situación mejore con la pronta incorporación de un médico y que en noviembre se recupere la accesibilidad habitual", detallan.

Asimismo habilitarán consultas telefónicas que se darán en un plazo máximo de 48 horas y otras consultas disponibles no urgentes los lunes y martes, como medidas temporales.

También indican desde la Consejería que "el centro ofrece consultas presenciales entre ocho y diez tardes al mes en función de la demanda asistencial y entre cinco y siete tardes al mes de consultas telefónicas para necesidades administrativas y asistenciales de baja complejidad".

Por último comentan que con estas medidas, con las tardes presenciales y telefónicas, "se ha conseguido mantener la accesibilidad y controlar las demoras", por lo que estiman que "se prevé una mejoría progresiva durante las próximas semanas, con normalización de la plantilla y de la actividad asistencial".