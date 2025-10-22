Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lugones protesta por la falta de médicos en el centro de salud: "Solo hay tres y la lista de espera para consultas es de 20 días, en insostenible"

Los vecinos, que denuncian que tampoco se atiende el teléfono para pedir cita y problemas para renovar recetas, se concentran hoy para pedir más medios a la Consejería de Salud

Vista general del centro de salud de Lugones.

Vista general del centro de salud de Lugones. / Lne

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Lugones (Siero)

Un año después de alzar la voz con protestas públicas, los vecinos de Lugones se vuelven a hartar y se manifestarán de nuevo hoy, miércoles, frente al centro de salud de la localidad, para denunciar la falta de médicos y servicios en su centro de salud. La queja que trasladan es que actualmente solo hay tres facultativos para atender a cerca de 15.000 habitantes. Y que cada facultativo tiene que asumir entre 50 y 60 citas diarias. “La lista de espera para una consulta se sitúa en 20 días”, denuncia Gonzalo Joaquín, vecino, que impulsa la concentración, como ya hizo también el pasado año. “Es insostenible esta situación. La Consejería de Salud tiene que escucharnos y tomar una solución”, añade.

Un cartel, en los pasillos del centro de salud, informa a los usuarios del problema actual. “Hay tres médicos en el centro y más de 50 pacientes citados por médico. Si viene sin cita, se le atenderá cuando se acabe salvo urgencia vital”, se puede leer, con la palabra “vital”, escrita en rojo y a bolígrafo al final. “Lugones está creciendo mucho, y hasta el centro se nos queda pequeño, y ahora encima no tenemos ni médicos”, lamenta Joaquín.

Cartel en el centro de salud de Lugones alertando de la falta de médicos.

Cartel en el centro de salud de Lugones alertando de la falta de médicos. / Lne

Hace un año, el 19 de septiembre, ya hubo otra amplia concentración de vecinos para reclamar más medios en el centro de salud. Por entonces denunciaban que había solo cuatro médicos. “Y tras eso vinieron cinco más, pero se han vuelto a ir y solo quedan tres. No sabemos dónde están, si de baja, o que eran plazas temporales, pero sí que se está bajo mínimos”, detalla el impulsor de este movimiento ciudadano.

Llamadas telefónicas

No se quedan ahí las peticiones. También solicitan un ecógrafo y un generador, que sirva para contratiempos, como el del día del apagón. Y hacen hincapié en que se mejore la atención de las llamadas para citas y consultas. “Hay días que puedes llamar 50 veces y no te cogen el teléfono”, asevera Gonzalo Joaquín. Una queja que también han traslado usuarios de otros centros de salud del concejo, como en Pola de Siero. “Creo que es un problema de organización, no puede ser que haya cuatro personas aquí en la recepción en Lugones, que sí te facilitan citas de forma presencial, pero que no cubran las llamadas por teléfono”, explica.

Noticias relacionadas y más

La ausencia de médicos, con el mencionado retraso para las citas, implica también otros contratiempos para los usuarios, como con las recetas electrónicas. “Es todo una cadena, no tienes cita, no pueden activarte recetas y hay mucha población envejecida que depende de eso”, concluye Gonzalo Joaquín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tiene 3 años, pesa 500 kilos y acaba de ser proclamado subcampeón de España de sementales: así es el potro sierense 'Egipto M. M.
  2. La zona más cara de Siero para comprar vivienda hoy: esta es la localidad con los precios medios más altos según un informe del sector
  3. La Sidrería El Madreñeru echó el cierre entre amigos y familia en Pola de Siero: 'Se va el alma de Les Campes
  4. El próximo concurso gastronómico de Siero recupera las croquetas: estas son las fechas, precios y detalles
  5. El espíritu del emblemático bar nocturno Abre César revive en Pola de Siero con una gran fiesta: “El ambiente era único”
  6. La zona norte de Pola de Siero tendrá nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda: “Es una zona interesante”
  7. El sueño del atleta sierense Alejandro Onís, récord de Asturias de media maratón: “Sería la gran culminación"
  8. Fiesta de tributo al bar Abre César de Pola de Siero

Lugones protesta por la falta de médicos en el centro de salud: "Solo hay tres y la lista de espera para consultas es de 20 días, en insostenible"

Lugones protesta por la falta de médicos en el centro de salud: "Solo hay tres y la lista de espera para consultas es de 20 días, en insostenible"

La Fresneda se da un paseo por la Historia: esto es lo que estudiarán este curso los alumnos del colegio de la urbanización de Siero

La Fresneda se da un paseo por la Historia: esto es lo que estudiarán este curso los alumnos del colegio de la urbanización de Siero

La alerta de Valdesoto, "Pueblo Ejemplar" 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas..."

La alerta de Valdesoto, "Pueblo Ejemplar" 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas..."

El pueblo más comediante de España en el que sus vecinos cubren la cara de rojo y llevan melena de piel de oveja: así es la singular y "ejemplar" localidad asturiana que visitarán los Reyes y la Princesa Leonor

El pueblo más comediante de España en el que sus vecinos cubren la cara de rojo y llevan melena de piel de oveja: así es la singular y "ejemplar" localidad asturiana que visitarán los Reyes y la Princesa Leonor

La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”

La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”

El norte de Pola de Siero tendrá nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda: “Es una zona interesante”

El norte de Pola de Siero tendrá nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda: “Es una zona interesante”

El "milagro" del auge de matrícula de colegio de Lieres, que reclama mejoras: "Ya se nos queda pequeño y vamos a seguir creciendo"

El "milagro" del auge de matrícula de colegio de Lieres, que reclama mejoras: "Ya se nos queda pequeño y vamos a seguir creciendo"

Sidra dulce, castañas y "bollinos preñaos" para celebrar el amagüestu en Xentiquina, en Lieres: "Todo esto no sería posible sin la colaboración de las familias"

Sidra dulce, castañas y "bollinos preñaos" para celebrar el amagüestu en Xentiquina, en Lieres: "Todo esto no sería posible sin la colaboración de las familias"
Tracking Pixel Contents