Lugones protesta por la falta de médicos en el centro de salud: "Solo hay tres y la lista de espera para consultas es de 20 días, en insostenible"

Un año después de alzar la voz con protestas públicas, los vecinos de Lugones se vuelven a hartar y se manifestarán de nuevo hoy, miércoles, frente al centro de salud de la localidad, para denunciar la falta de médicos y servicios en su centro de salud. La queja que trasladan es que actualmente solo hay tres facultativos para atender a cerca de 15.000 habitantes. Y que cada facultativo tiene que asumir entre 50 y 60 citas diarias. “La lista de espera para una consulta se sitúa en 20 días”, denuncia Gonzalo Joaquín, vecino, que impulsa la concentración, como ya hizo también el pasado año. “Es insostenible esta situación. La Consejería de Salud tiene que escucharnos y tomar una solución”, añade.

Un cartel, en los pasillos del centro de salud, informa a los usuarios del problema actual. “Hay tres médicos en el centro y más de 50 pacientes citados por médico. Si viene sin cita, se le atenderá cuando se acabe salvo urgencia vital”, se puede leer, con la palabra “vital”, escrita en rojo y a bolígrafo al final. “Lugones está creciendo mucho, y hasta el centro se nos queda pequeño, y ahora encima no tenemos ni médicos”, lamenta Joaquín.

Cartel en el centro de salud de Lugones alertando de la falta de médicos. / Lne

Hace un año, el 19 de septiembre, ya hubo otra amplia concentración de vecinos para reclamar más medios en el centro de salud. Por entonces denunciaban que había solo cuatro médicos. “Y tras eso vinieron cinco más, pero se han vuelto a ir y solo quedan tres. No sabemos dónde están, si de baja, o que eran plazas temporales, pero sí que se está bajo mínimos”, detalla el impulsor de este movimiento ciudadano.

Llamadas telefónicas

No se quedan ahí las peticiones. También solicitan un ecógrafo y un generador, que sirva para contratiempos, como el del día del apagón. Y hacen hincapié en que se mejore la atención de las llamadas para citas y consultas. “Hay días que puedes llamar 50 veces y no te cogen el teléfono”, asevera Gonzalo Joaquín. Una queja que también han traslado usuarios de otros centros de salud del concejo, como en Pola de Siero. “Creo que es un problema de organización, no puede ser que haya cuatro personas aquí en la recepción en Lugones, que sí te facilitan citas de forma presencial, pero que no cubran las llamadas por teléfono”, explica.

La ausencia de médicos, con el mencionado retraso para las citas, implica también otros contratiempos para los usuarios, como con las recetas electrónicas. “Es todo una cadena, no tienes cita, no pueden activarte recetas y hay mucha población envejecida que depende de eso”, concluye Gonzalo Joaquín.