La renovación de las luminarias del parque Alfonso X El Sabio de la Pola estará lista antes de que acabe el año: "Era algo necesario"
El Ayuntamiento de Siero destina una partida de 215.000 euros para completar la renovación del espacio, tras la ampliación de la zona de juegos infantiles y otras actuaciones de mejora
El Ayuntamiento de Siero tiene en marcha una auditoría para evaluar el alumbrado público de todo el concejo, para determinar los puntos a mejorar. Se trata de una actuación, que se acabará en pocas semanas, y que se unirá a la convocatoria de una plaza de ingeniero industrial que, cuando se resuelva, permitirá llevar a cabo esas actuacione. El anuncio lo realizó el alcalde de Siero, Ángel García, durante la visita a las obras del cambio de luminarias, por otras más eficientes y que mejoren la luminosidad, en el parque Alfonso X El Sabio de Pola de Siero.
La inversión será de 215.000 euros, para un cambio de 52 luminarias, que serán de nueva tecnología de bajo consumo led. “Las existentes son luminarias halógenas, que tienen mucho tiempo y están en muy mal estado”, destacó García, durante la visita a unas obras que estarán concluidas antes de que acabe el año. “Era una demanda prevista de cuando se ejecutó la ampliación del parque con más zona de juegos y otras modificaciones, y con la actuación conjunta de Florencio Rodríguez. Para que el parque tenga más uso era algo necesario el cambio”, explicó el alcalde de Siero.
Mejoras generales en el parque
Al cambio de luminarias en el parque también se suman otras obras de canalizaciones o cableado en mal estado, en un espacio de zonas verdes y que es un "pulmón verde" en el centro de la Pola, cada vez con más uso, por el aumento de la población joven en los últimos años.
Respecto a futuras actuaciones de mejora de puntos de luz en el concejo, el regidor incidió en que se encuentran “evaluando todos los puntos que hay y el estado de los cuadros, que es un trabajo laborioso". "Veremos qué es necesario y qué se nos ocurre", concluyó.
