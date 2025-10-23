La Asociación Nora de Pola de Siero se va de espicha solidaria: así se puede participar para ayudar al colectivo

La Asociación Nora de Pola de Siero es una de las más queridas en el concejo por sus años de labor en favor de las personas con discapacidad psíquica y parálisis cerebral. Una labor que necesita también de la colaboración altruista de los simpatizantes con su causa, y que cada año recibe el apoyo masivo de la sociedad en su espicha solidaria.

Este sábado se celebra una nueva edición del encuentro, que ya va por la XV edición, y los organizadores animan a todo el mundo a participar para poner un granito de arena para con las múltiples terapias y actividades y talleres de integración que desarrollan a lo largo del año.

La cita es, como siempre, en el Llagar El Güelu de Pruvia Lllanera), que colabora de esta forma con la asociación, y el precio del cubierto es de 28 euros para los adultos y 15 euros en el caso de los niños. La recaudación se destinará como siempre a seguir financiando una actividad con amplio reconocimiento en el Principado.

Además de la comida, los más pequeños contarán con actividades de animación a cargo de Cometa Verde. Las entradas se pueden adquirir en la propia asociación y también en el Llagar.