El Ayuntamiento de Siero firma el convenio con la Asociación de Jóvenes de El Berrón por importe de 12.000 euros

El Ayuntamiento de Siero firmó este jueves el convenio con la Asociación de Jóvenes de El Berrón, por importe de 12.000 euros. Al acto asistieron el alcalde, Ángel García, la concejala de Festejos, Ana Nosti, la secretaria accidental, Lorena Alonso, y parte de la junta directiva del colectivo, de la que forman parte Laura Díaz, Naiara García, Alba Gómez y Lucía García.

El regidor destacó la valentía de estas jóvenes que "decidieron dar un paso al frente y recuperar las fiestas de su localidad para disfrute de todos los vecinos", añadiendo, además, que "lo hicieron muy bien y para nosotros es una gran satisfacción que continúen con ello".

Las chicas, de entre 23 y 24 años, formaron el colectivo el febrero pasado y organizaron a contrarreloj unas celebraciones que "salieron muy bien a pesar de nuestra falta de experiencia". Ahora, echando la vista atrás, aseguran que "el año pasado fuimos un poco más precavidas porque no sabíamos muy bien cómo hacer las cosas, pero este año intentaremos incluir novedades".

Por el momento, se encuentran colaborando intensamente con la cabalgata de Aliatar que todos los años, alrededor del 4 de enero, organiza la Asociación Amigos de El Berrón. "Siempre hemos participado en ella como figurantes y, este año, nos pidieron que les echáramos una mano", concluyen.