El Ayuntamiento de Siero firma el convenio con la Asociación de Jóvenes de El Berrón por importe de 12.000 euros
El colectivo, que se formó el pasado mes de febrero, empleará el importe de la subvención en la realización de las fiestas patronales de la localidad que tienen lugar en el mes de julio
Lucía Rodríguez
El Ayuntamiento de Siero firmó este jueves el convenio con la Asociación de Jóvenes de El Berrón, por importe de 12.000 euros. Al acto asistieron el alcalde, Ángel García, la concejala de Festejos, Ana Nosti, la secretaria accidental, Lorena Alonso, y parte de la junta directiva del colectivo, de la que forman parte Laura Díaz, Naiara García, Alba Gómez y Lucía García.
El regidor destacó la valentía de estas jóvenes que "decidieron dar un paso al frente y recuperar las fiestas de su localidad para disfrute de todos los vecinos", añadiendo, además, que "lo hicieron muy bien y para nosotros es una gran satisfacción que continúen con ello".
Las chicas, de entre 23 y 24 años, formaron el colectivo el febrero pasado y organizaron a contrarreloj unas celebraciones que "salieron muy bien a pesar de nuestra falta de experiencia". Ahora, echando la vista atrás, aseguran que "el año pasado fuimos un poco más precavidas porque no sabíamos muy bien cómo hacer las cosas, pero este año intentaremos incluir novedades".
Por el momento, se encuentran colaborando intensamente con la cabalgata de Aliatar que todos los años, alrededor del 4 de enero, organiza la Asociación Amigos de El Berrón. "Siempre hemos participado en ella como figurantes y, este año, nos pidieron que les echáramos una mano", concluyen.
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”
- La Sidrería El Madreñeru echó el cierre entre amigos y familia en Pola de Siero: 'Se va el alma de Les Campes
- Tiene 3 años, pesa 500 kilos y acaba de ser proclamado subcampeón de España de sementales: así es el potro sierense 'Egipto M. M.
- El próximo concurso gastronómico de Siero recupera las croquetas: estas son las fechas, precios y detalles
- El espíritu del emblemático bar nocturno Abre César revive en Pola de Siero con una gran fiesta: “El ambiente era único”
- Siero licita en más de 3 millones de euros el contrato para poner en marcha su nueva zona azul, 'la única de Asturias' con la primera media hora gratis
- Miguelín, el vecino de Valdesoto que hizo la primera comunión el mismo día que el Rey Felipe y guarda con cariño su recordatorio: “Me hace ilusión que me lo firme el sábado”