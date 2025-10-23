Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Excursión a León para un centenar de mayores con el programa "Siero Acompaña"

El objetivo de esta iniciativa es combatir la soledad no deseada y favorecer la convivencia

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Casi un centenar de personas participaron en la excursión a León organizada dentro del programa "Siero Acompaña". Se trata de una actividad gratuita dirigida a mayores de 60 años, que han viajado acompañados por la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.

"El objetivo de esta iniciativa es combatir la soledad no deseada y favorecer la convivencia, ofreciendo a los asistentes una experiencia de ocio activo, cultural y social en un destino cercano y de gran interés histórico y patrimonial", destaca el Ayuntamiento.

Los dos autocares en los que viaaron los participantes han pasado por distintas localidades del concejo para recoger a los viajeros.

Excursión a León para un centenar de mayores con el programa "Siero Acompaña"

