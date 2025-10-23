Miguelín, el vecino de Valdesoto que hizo la primera comunión el mismo día que el Rey Felipe y guarda con cariño su recordatorio: “Me hace ilusión que me lo firme el sábado”

Es muy difícil encontrar a alguien en Valdesoto que no conozca a Miguel Ángel Pérez, conocido popularmente como Miguelín. Este vecino de Leceñes lleva 21 años colaborando y trabajando por las fiestas de San Félix dentro de la comisión organizadora, lo que le hace ser el más veterano, que contribuyó durante muchos años a las carrozas y que siempre está para ayudar en todo lo que pueda. Currante cuando toca, y divertido y enérgico en otros registros, Miguelín lleva guardando en su casa un tesoro que no desveló a nadie hasta hace bien poco y que espera mostrarle al Rey este sábado durante la visita de la Familia Real por el nombramiento de Valdesoto como "Pueblo ejemplar". Miguelín nació el mismo año que el Rey (1968) y ambos recibieron la Primera Comunión el mismo día, el 30 de mayo de 1975. El sierense tiene en su poder un recordatorio que le envió la Casa Real con una fotografía del entonces príncipe con su firma y el mensaje “Con afecto, Felipe, Príncipe de Asturias”.

“Creo que se lo mandaron a todos los niños que habían comulgado ese día o año. A mí me lo enviaron a casa”, cuenta Miguelín, que por aquel entonces tenía siete años, mientras muestra el sobre con sello de la Casa de su Majestad Rey. Un recordatorio que le enviaron unos meses después, ya con la proclamación de Felipe como Príncipe de Asturias. “Nunca presumí de que lo tenía. Está desde siempre bien guardado en mi casa de Leceñes, lo tenían mis padres, entre diplomas míos de la escuela, planos de la casa y más papeles”, comenta Miguel Pérez.

El recordatorio de comunión el Rey Felipe VI, que envió la Casa Real a Miguel Ángel Pérez "Miguelín", vecino de Valdesoto. / P. A.

El sábado, durante los actos del “Pueblo Ejemplar”, Miguelín participará en las actividades preparadas para la Familia Real junto a la Casona de Leceñes. Allí estarán los puestos que representarán el Valdesoto de antaño, una mirada atrás en la historia, junto al grupo de teatro San Félix de Valdesoto. Y Miguelín estará junto a Raúl López y Mateo Pacineres en un apartado para representar la madera. "Voy a ver si preparo un marco, con la madera, y lo pongo en ese puesto, junto con el recordatorio, para que lo vea este sábado. Y si puede ser que lo firme, que me haría mucha ilusión", cuenta.

"Merecimos mucho antes ser 'Pueblo Ejemplar'"

Lleva, a sus 57 años, toda la vida en Leceñes. “No hay un pueblo para vivir igual que Valdesoto, es el mejor”, comenta, al mismo tiempo que lamenta que hayan tardado tanto tiempo en recibir la distinción. “La merecimos mucho antes”, apunta este vecino, que vivió en primera persona la celebración cuando se anunció que iban a ser “Pueblo ejemplar”. “Acabamos en ese momento todos los voladores de las fiestas de Santa Apolonia”, indica, en alusión a que lo festejaron poco antes de que arrancasen las fiestas de Leceñes. Y concluye apuntando su entusiasmo de poder ver al Rey Felipe de cerca. “Siempre lo seguí por la televisión”, resalta el vecino de Valdesoto que comulgó el mismo día que Felipe VI y que aguarda con ilusión la histórica jornada del sábado.