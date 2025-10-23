Siero celebra el sábado su cuarta vuelta ciclista, con salida de La Fresneda

Siero celebra este sábado la cuarta edición de la vuelta ciclista al concejo, con salida a las 10.00 horas desde el polideportivo de La Fresneda.

Consistirá en una ruta en bicicleta de carretera de 45 kilómetros, con participación limitada a 49 ciclistas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.

Las inscripciones para corredores federados se realizarán a través de la web Nesta.cc, mientras que los no federados podrán formalizarlas por teléfono (985 725 772) o de manera presencial en el Nuevo Polideportivo de Pola de Siero.

"La Vuelta a Siero es una prueba que fomenta el deporte, la participación y el disfrute del entorno natural del concejo”, destacó durante la presentación el edil de Deportes, esús Abad.