Podemos Siero denuncia la subida del precio del comedor en los centros escolares

Podemos Siero denuncia que la comisión informativa de este jueves en el Ayuntamiento aprobó una subida del precio del comedor escolar en los centros educativos del concejo. La formación, que se opuso a la medida, señala que el incremento se sitúa en el 4 por ciento, lo que se suma a otros incrementos anteriores. "La subida en este mandato ya sobrepasa el 35 por ciento acumulado", sostiene la concejala de la formación, Silvia Tárano.

Según lo aprobado, se establecerán tres precios en el municipio. Uno para el colegio de La Fresneda con un coste diario del menú de 4,05 euros, dado que tiene cocina propia; otro para el resto de colegios de Siero, no gestionados por el Principado, que tendrán un precio por menú y día de 5,17 euros; y otro para el colegio de El Cotayu en Santiago Arenas - Carbayín, gestionado por la Consejería de Educación, que mantendrá los 4,5 euros de coste.

La edil de la formación morada señaló que "no puede ser que nos estemos gastando miles de euros en viajes a Israel, o incluso en promociones de equipos de fútbol y fiestas de otros concejos y, sin embargo, siempre se exija a las familias de Siero un mayor esfuerzo". Según Silvia Tárano, "esto castiga a las rentas medias que no acceden a las ayudas pero tampoco tienen margen económico para poder seguir haciendo frente a las continuas subidas, a las que hay que sumar las del 22 por ciento del agua y del 40 en la basura".

El grupo municipal considera que "la gestión de las privatizaciones que realiza el gobierno de Siero y sus socios, junto a la eliminación de las cocinas en casi todos los colegios, a excepción de La Fresneda, demuestran la nefasta política realizada". En este sentido, alegó que "las subidas generalizadas, una única empresa presentada a la licitación y las quejas de las familias ,son motivos más que de sobra para que en Siero se apueste por la calidad y se dote de cocina a los colegios, con personal estable y productos de calidad".

A juicio de Podemos Siero "no existe ningún motivo para defender este modelo privatizador que se desarrolla en Siero y que, cada vez más, demuestra lo perjudicial que es para quienes viven en el municipio". En esta misma línea, "el alcalde se ha negado a acabar la escuela infantil de Pola de Siero, por 10.000 euros necesarios para acabar la cocina de la instalación", concluyó Silvia Tárano.