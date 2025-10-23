Más de una veintena de comunidades de Siero se beneficiarán del plan de ayudas a la rehabilitación de edificios

La Comisión de Urbanismo de Siero acaba de aprobar la lista provisional de los inmuebles del concejo que podrán rehabilitar sus fachadas gracias a la subvención para mejorar su eficiencia energética. "En total, serán 23 comunidades de vecinos, 20 de Lugones y tres de Pola de Siero, las que han resultado beneficiarias de la ayuda", avanzó el alcalde de Siero, Ángel García.

El coste total de las actuaciones que se llevarán a cabo se sitúa en 6.925.000 euros, de los que el Consistorio financiará un 70%, esto es, 4.744.807 euros. En este sentido García subrayó que "cada una de las comunidades recibirá una media de 200.000 euros, siendo varias de las comunidades beneficiadas con el máximo importe otorgado que es de 242.000 euros".

El inicio del plazo de solicitud se abrió el pasado mes de julio con el objetivo de promover actuaciones en los edificios que contribuyan a "reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, mejorando la eficiencia energética a través de la renovación de su envolvente térmica, siempre respetando la estética del entorno y contribuyendo a la sostenibilidad de la zona".

La convocatoria, de libre concurrencia, daba prioridad a "aquellos barrios que consideramos que, por su antiguedad, lo necesitaban más". En este sentido, García recordó que "tenían preferencia los Bloques Sindicales y su entorno en Lugones, el Barrio de El Carmen en Pola de Siero, la barriada de Carbayín Alto y la de Carbayín Bajo-Pumarabule". El Ayuntamiento recibió un total de 45 peticiones, "concentradas en su mayoría en Lugones, donde siete de los once edificios que componen los Bloques Sindicales se van a ver beneficiados con la ayuda", y señaló que "no se recibió ninguna del barrio preferente de la Pola ni de Carbayín".

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, explicó que "se abrirá un periodo de alegaciones de diez días hábiles". Una vez finalizado este trámite, "las comunidades de vecinos dispondrán de un mes para presentar la licencia de obra y poder ejecutarlas en un plazo de 18 meses".

Ángel García aseguró que "es un proyecto que nos hace mucha ilusión y creemos que es muy importante porque no solo vamos a mejorar nuestras ciudades o nuestros pueblos estéticamente, sino que también se va a reducir de manera muy importante la factura que las familias tienen que pagar de suministros". Y es que los vecinos "pueden llegar a ahorrarse hasta un 80 por ciento del recibo que pagan actualmente", detalló el alcalde.