La zona azul del centro de salud de Pola de Siero cosecha apoyos frente al recelo del pago en otros puntos

Miguel Losada ya casi ni lo intenta. Se lo toma con resignación. “Es imposible encontrar plaza cada vez que vengo al ambulatorio”, comenta, mientras espera que Carmen Estrada salga de la consulta. Acaba tomando una solución de urgencia, que es aparcar encima de la acera, frente al centro de salud de Pola de Siero. “Da igual que venga a las ocho de la mañana, que a las once que a la una. Menos mal que suelen ser comprensibles y no multan, porque al final se viene al médico”, afirma. Por eso, como la gran mayoría de conductores que da vueltas, a la aventura, intentando aparcar junto al parking de la calle Maestro Martín Galache de la Pola, aplaude que con la entrada del nuevo contrato de la zona azul con un modelo de gestión que se acaba de sacar a licitación, este espacio pase a ser de cobro. “Si eso facilita que haya plazas libres, lo veo bien”, subrayan Losada y Estrada.

Ese cambio, el de cobrar junto al centro de salud, genera consenso entre los usuarios del centro de salud, alguna queja entre algún vecino del entorno o del barrio de La Isla, donde los martes no se puede aparcar por el mercadillo, pero en general es visto con buenos ojos por los sierenses. Menos respaldo genera, sin embargo, el otro cambio previsto, que es de los parkings disuasorios, el situado en la entrada este de la Pola, el solar junto al antiguo Maracaibo que se acaba de acondicionar, o el de la calle Santa Isabel en Lugones, donde es visto con más recelo por los vecinos. “Cada vez es más difícil encontrar sitio, y los que hay, los ponen de pago”, lamentan.

Los vecinos de Siero opinan sobre los nuevos aparcamientos de pago en el concejo / P. A.

Volviendo al caso del centro de salud de la Pola, Rosa María Miguel y José Candido Casielles, vecinos de El Castru, en la parroquia de Collao, apoyan la medida. “Llevamos 45 minutos para aparcar”, señalan, mientras llegan apurados a la consulta. “Es que hay coches que están todo el día aquí aparcados e incluso varios días. No estaría mal la zona azul, si sirve para venir al médico”, confiesan. Eso sí, lo que no ven claro es el disuasorio de entrada a la Pola, aunque haya media hora gratis inicial. “Queda muy lejos. Pagar y estar lejos no tiene sentido. No sé quién es la cabeza pensante. En el centro lo entendemos, pero allí no”, enfatizan.

Imposible aparcar "da igual la hora" en el ambulatorio

Adolfo Nicieza, vecino de La Venta La Salve, y que tiene un piso justo delante del ambulatorio, ve bien que se regule el espacio con la zona azul. “En mi caso tengo cochera. Y es inadmisible, que da igual la hora, aquí no se pueda aparcar. Es que hay coches que son de los médicos encima de la acera”, desgrana. Algo parecido a lo que piensa José Luis Peñacoba. “Hay bastante zona azul ya, pero aquí estaría bien, para no dejar el coche tirado de cualquier manera”, apunta.

Mientras en la Pola la ocupación ahí es plena, en el de las afueras durante el día se sitúa por debajo de la mitad. Ahí, como en el de la calle Santa Isabel de Lugones, el plan pasaría por ser un parking disuasorio de pago, con un precio de 1,5 euros para todo el día y 30 euros para todo el mes, aunque sin tener plaza garantizada. “Es un poco contradictorio, que sea disuasorio y que haya que pagar”, comenta Andrés Lara, vecino de Marcenado.

“Como ya está pintado de azul algunos piensan que hay que pagar y por eso no lo utilizan ya”, añade. “No me acaba de convencer esa opción, porque queda lejos, y para pagar ahí, pues muchos acabarán yendo al centro. Así que no veo que se facilite solucionar la falta de aparcamiento para los de aquí, aunque quizás sí para los que vengan a trabajar por ejemplo de fuera todo el día”, indica Luis Fuente.

Rechazo en el de Santa Isabel en Lugones

En Lugones José Ramón Álvarez ve “un atraso” la medida. “Es que no hay dondo aparcar, los pisos nuevos tienen garajes, pero los viejos no. Mejor se ofrecía más plazas de aparcamiento, que cobrar por lo que ya hay”, reflexiona, al mismo tiempo que explica que este parking, a diferencia del disuasorio de la Pola, “tiene menos plazas y está siempre lleno”.