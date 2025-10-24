"Clama al cielo", dice sobre el estado del cementerio de La Carrera el PP de Siero, que exige que se adecente y mejoras como un aparcamiento
El portavoz municipal, Juan Luis Berros, denuncia que el entorno del camposanto está invadido de matorrales y basuras
El Partido Popular de Siero reclama que se aborde y solucione ya “el estado de abandono en el que se encuentra desde hace años el entorno del cementerio de La Carrera, en sus lados norte y este, que clama al cielo", sostiene el portavoz municipal Juan Luis Berros. Pide, además, "adecuar el terreno, de titularidad municipal, y mejorar los servicios con la posible incorporación de un aparcamiento". Los responsables de la formación llevarán el asunto al próximo pleno municipal y solicitarán que las labores de limpieza se realicen este mes de octubre, “debido a la proximidad de la festividad de Todos los Santos”.
Berros señala que el entorno del cementerio está invadido de matorrales y basuras, siendo este además, “un terreno fanganoso y falto de obras de mantenimiento y accesibilidad en lo que ha sido en tiempos pasados un ancho camino de servicio”.
Mejora de servicios y zona para vehículos
Los populares consideran que la obligación del Ayuntamiento y, por tanto, del equipo de gobierno, “es la de ocuparse de su propio dominio público, sobremanera en zonas de equipamientos públicos de continuo uso, como es el caso, y no perseguir a los propietarios particulares que dejan sin atender sus propiedades, sino ocuparse”.
El portavoz municipal del PP afirma "que son muchos los vecinos que ya han protestado ante el Ayuntamiento ante la pésima limpieza y mantenimiento sobre un terreno que bien pudiera servir para aparcamiento de los vehículos que acuden al cementerio para entierros o visitas, previa la realización de obras de adecuación mediante vertido de áridos o incluso asfaltado".
“Es urgente que el Ayuntamiento aborde tales obligaciones debido a la proximidad de la festividad de Todos los Santos, razón por la que exigiremos la rápida intervención municipal al alcalde (Ángel García) en el próximo pleno del mes de octubre”, concluye Berros.
