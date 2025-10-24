Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero celebra el Día de las Bibliotecas: estas son las actividades previstas

Pola de Siero, Lugones y El Berrón albergan estos días una muestra de libros para aprender a detectar noticias falsas y combatir la desinformación

Por la izquierda, Aurora Cinfuegos y Elena Marcos, coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas de la Fundación Municipal de Cultura de Siero

Por la izquierda, Aurora Cinfuegos y Elena Marcos, coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas de la Fundación Municipal de Cultura de Siero

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

El municipio de Siero celebra este viernes el Día de las Bibliotecas, que cada año tiene lugar con un hilo conductor diferente. En 2025, el lema de la campaña a nivel nacional es "Contra la desinformación: bibliotecas", poniendo el foco en el papel esencial de estas instituciones a la hora de proporcionar información fiable a la comunidad, desenmascarar noticias falsas y pseudociencia, y promover el pensamiento crítico y el conocimiento científico.

Así, se presenta a las bibliotecas como el primer bastión frente a la desinformación, una de las grandes amenazas de la actualidad, tanto por la cantidad de sus fondos y servicios como por el trabajo de su personal cualificado, que actúa como mediador del conocimiento y guía a los usuarios en la identificación y el uso de fuentes veraces, fiables y contrastadas. 

Las bibliotecas de Siero se suman plenamente a esta campaña y, en su labor diaria, persiguen consolidar una colección documental que favorezca el enriquecimiento intelectual e informacional de la ciudadanía, apoyando, como institución pública, una firme lucha contra la desinformación y la mentira. Por ello, estos días tendrá lugar, como avanza la edil de Cultura Aurora Cienfuegos, una muestra en las bibliotecas de Pola de Siero, Lugones y El Berrón de una selección de títulos de sus fondos "que ayudan a detectar las noticias falsas, las mentiras o la entropía que puede provocar el exceso de información; libros que, en definitiva, enseñan a pensar con espíritu crítico y a reconocer fuentes fiables", señala la concejala.

