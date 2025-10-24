Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
El local tendrá que cerrar unas dos semanas para pintar el interior del comedor
Susto en el Llagar del Quesu, en Bobes, donde un incendió del cuadro eléctrico del popular restaurante provocó una intensa humareda que alertó a quienes pasaban por la zona esta mañana temprano.
Los daños no son excesivos, pero el humo ha ensuciado toda la zona de comedor y el local tendrá que cerrar durante unos dos semanas para pintar y adecentar el interior.
Al parecer, habría sido una subida de la tensión que quemó el cuadro eléctrico lo que podría haber causado el incendio, según las fuentes consultadas por este periódico.
