La Asociación Nora homenajeó a su expresidenta Tatiana Llorente en la espicha anual del colectivo

La Asociación Nora de ayuda a personas con parálisis cerebral y/o discapacidad psíquica celebró este sábado su tradicional espicha solidaria para festejar un año más de actividad.

El evento congregó a más de setenta personas y sirvió para que el colectivo rindiera un sentido homenaje a la presidenta saliente, Tatiana Llorente, por su "gran labor".

La actual presidenta, Patricia Suárez, aprovechó también el momento para agradecer a Francisco García Cofiño que les brindara su llagar para celebrar la espicha de confraternización. Carlos Velasco amenizó la fiesta con música de gaita.