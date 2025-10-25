La Asociación Nora homenajeó a su expresidenta Tatiana Llorente en la espicha anual del colectivo
La asociación de ayuda a discapacitados psíquicos celebró su cita solidaria anual con la asistencia de unas setenta personas
J. A. O.
Pola de Siero
La Asociación Nora de ayuda a personas con parálisis cerebral y/o discapacidad psíquica celebró este sábado su tradicional espicha solidaria para festejar un año más de actividad.
El evento congregó a más de setenta personas y sirvió para que el colectivo rindiera un sentido homenaje a la presidenta saliente, Tatiana Llorente, por su "gran labor".
La actual presidenta, Patricia Suárez, aprovechó también el momento para agradecer a Francisco García Cofiño que les brindara su llagar para celebrar la espicha de confraternización. Carlos Velasco amenizó la fiesta con música de gaita.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
- La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”
- La Sidrería El Madreñeru echó el cierre entre amigos y familia en Pola de Siero: 'Se va el alma de Les Campes
- Miguelín, el vecino de Valdesoto que hizo la primera comunión el mismo día que el Rey Felipe y guarda con cariño su recordatorio: “Me hace ilusión que me lo firme el sábado”
- El espíritu del emblemático bar nocturno Abre César revive en Pola de Siero con una gran fiesta: “El ambiente era único”
- Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero
- Más de una veintena de comunidades de Siero se beneficiarán del plan de ayudas a la rehabilitación de edificios