De croquetas de chosco de Tineo, "bollinos" preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto

La Familia Real se trasladó este sábado a Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, para hacer entrega a sus vecinos del galardón por el que la Fundación Princesa de Asturias reconoce "su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

Ese "esfuerzo colectivo" fue destacado precisamente por la Princesa de Asturias en su encuentro con los vecinos, donde por primera vez la heredera pronunció unas palabras en el acto de entrega de este galardón, una tarea realizada hasta ahora por el Rey, y que cada año tiene lugar durante la jornada posterior a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que ayer se entregaron en Oviedo.

La Princesa de Asturias, en bable, hizo suyo el adjetivo usado por los vecinos para calificar su localidad: "¡Valdesoto es un pueblo 'afayadizu'!", que significa que es un lugar acogedor, como dijo Manolín Hevia, primer presidente de la Asociación Todos Juntos Podemos e impulsor de la candidatura de Valdesoto como Pueblo Ejemplar. Una candidatura que lleva 21 años esperando a ser reconocida. Ese empeño de los vecinos por poner en valor sus representaciones de los 'Sidros' y 'les Comedies' y el desfile de 'les Carroces' reflejan fielmente "su espíritu de unión y asociacionismo, que transciende el ámbito local", tal y como destacó el jurado del premio.

Así fue la visita de la Familia Real a Valdesoto para entregar el premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025 / Juan Plaza

Tras el emotivo acto y los discursos, la Familia Real ha acompañado a cerca de 800 comensales en la tradicional comida del Pueblo ejemplar que ha tenido lugar en el polideportivo de Villarea de Valdesoto. Los asistentes ha degustado un menú donde la gastronomía asturiana era la clara protagonista: Crema de puerros, croquetas de chosco de Tineo, tortilla de sardinas salonas, emparedado de lacón relleno, selección de quesos asturianos, bollinos preñaos de Les Comadres, cecina con queso Ovin de cabra curado, tortinos de maiz con queso y jamón ibérico y, como plato principal, pote asturiano con fabes de Argüelles y pantrucu. De postre, los asistentes podrán degustar una trata de almendras.

La Familia Real abandonó el recinto hacia las 16.15 de la tarde después de hacerse fotos y saludar a los invitados. El Rey se despidió con la mano en el corazón ante una gran ovación de todos los presentes.

Máxima cercanía

La Familia Real se mostró una vez más cercana y cariñosa. Sus Majestades, la Princesa y la Infanta saludaron casi uno a uno a todos los vecinos y asistentes, sin importar el reloj. Apretones de manos por aquí, fotos por allá, rápidas conversaciones… La Reina Letizia tomó la iniciativa en la mayor parte del recorrido, acercándose a los participantes en las diferentes recreaciones. Como ejemplo, cuando se puso de cuclillas para charlar con las mujeres de la efoyaza, gesto en el que le acompañó la Princesa.

La mujer de Felipe VI también se aproximó a los medios de comunicación, sus antiguos compañeros de profesión, a quienes confesó que se lo estaba pasando “de maravilla”. "Además, el día es como tiene que ser, es Asturias", añadió justo antes cuando empezaba a lloviznar. La peña Les Escueles representó bajo el orbayo “La Traviesa” sobre su carroza.