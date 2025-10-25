Dos decenas de ciclistas participan en la Vuelta a Siero para disfrutar del deporte y el entorno natural del concejo
La prueba consistió en una ruta en bicicleta de carretera de 45 kilómetros
Pola de Siero
Una veintena de corredores participaron este sábado en la cuarta edición de la Vuelta Ciclista a Siero. La salida se produjo sobre las diez y cuarto de la mañana desde el polideportivo de La Fresneda.
La prueba consistió en una ruta en bicicleta de carretera de 45 kilómetros, con participación limitada de ciclistas con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar el deporte, la participación y el disfrute del entorno natural del concejo.
