La infanta Sofía luce la prenda que arrasa en ventas este otoño en su último acto en Asturias

La Infanta Sofía ha vuelto a sorprender a todos con el outfit elegido para la visita a Valdesoto con motivo de la entrega del Premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025'. Fiel a su estilo desenfadado pero equilibrado, la pequeña de Casa Real ha vuelto a acaparar las miradas gracias a su estilismo.

Combatiendo la bajada de temperaturas, la Infanta Sofía ha echado mano de básicos, esos que nunca fallan y que no dejan de estar de tendencia. Para esta ocasión se ha dejado ver con un look cómodo formado por vaqueros, jersey de punto fino y chaqueta.

Los vaqueros, en color claro y de corte recto, estilizan su figura y aportan longitud... pero sin duda, lo más llamativo ha sido la chaqueta de lana que ha llevado, un acierto total de este otoño. Se trata de una pieza recta en gris marengo y de manga ancha, perfecta para esta época del año y que aporta equilibrio al conjunto del estilismo.

Un look que ha copiado su madre, quien se ha dejado ver con una vestimenta más informal a lo que estamos acostumbrados. La Reina Letizia ha optado por unos jeans rectos oscuros y chaqueta cropped en azul marino, que minutos más tarde ha modificado. Debido a las bajas temperaturas, la monarca ha recurrido a una de sus prendas favoritas: la gabardina.

En cuanto al calzado, Doña Letizia ha sorprendido con unos náuticos de ante en color camel con suela track que le han permitido recorrer el pueblo ejemplar con total comodidad.

El look de la Princesa

Si bien su hermana ha lucido la chaqueta de otoño que promete ser el fondo de armario de todas, la Princesa Leonor no se ha quedado atrás y ha apostado por un look que define muy bien su personalidad: cómoda, sencilla y con prendas que son tendencias.

Haciendo 'match' con la Reina Letizia y la Infanta Sofía, la Princesa de Asturias también ha lucido un estilismo vaquero, pero a diferencia de ellas ha sido con un mono denim oscuro, que poco ha podido mostrar debido a las condiciones climáticas.

Doña Leonor se ha rendido a las últimas tendencias este otoño y ha escogido para la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 una chaqueta de ante en color camel oversize, que ha combinado con unos botines marrones.

Al contrario que su hermana, que ha llevado su melena suelta y ligeramente ondulada, la Princesa Leonor ha optado por una coleta que le recogía el pelo y le aportaba luz a su rostro, estilizando aún más todo su conjunto.