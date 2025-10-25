Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero

Los transportistas de ganado que lavan sus camiones en el centro de desinfección del mercado de Pola de Siero están indignados por la reducción de los horarios de funcionamiento de la estación, la única que existe en Asturias y que abre de lunes a viernes. Con el cierre del recinto durante 21 días para atajar la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa sólo pueden lavar de siete de la mañana a una de la tarde, con dos operarios disponibles cuando "normalmente hay más calles para los camiones y unos siete operarios trabajando", señala Luis Manuel Sánchez Prida, de Transportes Sito de Infiesto.

Habitualmente se cerraría más tarde y se permitiría el lavado también los miércoles en horario vespertino, "y ya es insuficiente para todos los que venimos a lavar; hay que tener en cuenta que para lavar un camión grande se echan unas tres horas", detalla el profesional.

La situación se ha agravado estos 21 días de cierre, con apenas operarios y menos tiempo de funcionamiento que genera grandes colas de camiones en el recinto. Algunos no tienen tiempo a desinfectar: "Vienen de lejos, de Somiedo o Boal, por ejemplo, y cuando acaban de hacer sus portes ya está cerrada la estación de desinfección, con lo que tienen que esperar al día siguiente o ir a casa y volver a primera hora", denuncian.

"Tiempo y dinero"

Todo ello les hace perder tiempo y dinero, y aseguran que es una medida "sin sentido" porque a pesar del cierre del mercado para operaciones estos 21 días por la dermatosis, los tratos se siguen dando entre particulares y profesionales. "El ganado se sigue moviendo y cambiando de manos, y para poder hacer los portes con las guías reglamentarias necesitamos desinfectar el camión entre viaje y viaje, es ahora cuando nos exigen más limpieza", explican. Pero con una sola estación de lavado de camiones para toda Asturias y con horario reducido, "es imposible".

Los transportistas lamentan que "ni el director del mercado ni la consejería nos han explicado nada. Sólo recibimos un mensaje por Whatsapp el miércoles para decirnos que los horarios y el personal de desinfección se reduce", critican. Hubieran esperado que "nos reunieran y nos dijeran cómo iba a ser, porque nos afecta de lleno", sostienen.

"Si no hay un cierre total con el que se prohíban las operaciones y la entrada de ganado de fuera, la enfermedad se va a seguir extendiendo", valoran. Al menos, esperan poder desinfectar sus vehículos como manda la ley, y no "perdiendo el tiempo y el dinero como hasta ahora".