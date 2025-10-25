Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero
La reducción de horarios con el cierre del mercado por la dermatosis hace que se generen muchas colas
Los transportistas de ganado que lavan sus camiones en el centro de desinfección del mercado de Pola de Siero están indignados por la reducción de los horarios de funcionamiento de la estación, la única que existe en Asturias y que abre de lunes a viernes. Con el cierre del recinto durante 21 días para atajar la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa sólo pueden lavar de siete de la mañana a una de la tarde, con dos operarios disponibles cuando "normalmente hay más calles para los camiones y unos siete operarios trabajando", señala Luis Manuel Sánchez Prida, de Transportes Sito de Infiesto.
Habitualmente se cerraría más tarde y se permitiría el lavado también los miércoles en horario vespertino, "y ya es insuficiente para todos los que venimos a lavar; hay que tener en cuenta que para lavar un camión grande se echan unas tres horas", detalla el profesional.
La situación se ha agravado estos 21 días de cierre, con apenas operarios y menos tiempo de funcionamiento que genera grandes colas de camiones en el recinto. Algunos no tienen tiempo a desinfectar: "Vienen de lejos, de Somiedo o Boal, por ejemplo, y cuando acaban de hacer sus portes ya está cerrada la estación de desinfección, con lo que tienen que esperar al día siguiente o ir a casa y volver a primera hora", denuncian.
"Tiempo y dinero"
Todo ello les hace perder tiempo y dinero, y aseguran que es una medida "sin sentido" porque a pesar del cierre del mercado para operaciones estos 21 días por la dermatosis, los tratos se siguen dando entre particulares y profesionales. "El ganado se sigue moviendo y cambiando de manos, y para poder hacer los portes con las guías reglamentarias necesitamos desinfectar el camión entre viaje y viaje, es ahora cuando nos exigen más limpieza", explican. Pero con una sola estación de lavado de camiones para toda Asturias y con horario reducido, "es imposible".
Los transportistas lamentan que "ni el director del mercado ni la consejería nos han explicado nada. Sólo recibimos un mensaje por Whatsapp el miércoles para decirnos que los horarios y el personal de desinfección se reduce", critican. Hubieran esperado que "nos reunieran y nos dijeran cómo iba a ser, porque nos afecta de lleno", sostienen.
"Si no hay un cierre total con el que se prohíban las operaciones y la entrada de ganado de fuera, la enfermedad se va a seguir extendiendo", valoran. Al menos, esperan poder desinfectar sus vehículos como manda la ley, y no "perdiendo el tiempo y el dinero como hasta ahora".
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”
- Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
- La Sidrería El Madreñeru echó el cierre entre amigos y familia en Pola de Siero: 'Se va el alma de Les Campes
- El próximo concurso gastronómico de Siero recupera las croquetas: estas son las fechas, precios y detalles
- Miguelín, el vecino de Valdesoto que hizo la primera comunión el mismo día que el Rey Felipe y guarda con cariño su recordatorio: “Me hace ilusión que me lo firme el sábado”
- El espíritu del emblemático bar nocturno Abre César revive en Pola de Siero con una gran fiesta: “El ambiente era único”
- La zona norte de Pola de Siero tendrá nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda: “Es una zona interesante”