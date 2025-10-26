El Ayuntamiento de Siero licita de nuevo la rotonda del mapamundi para hacer la obra en 2026

El Ayuntamiento de Siero ha vuelto a sacar a licitación las obras de construcción de la conocida como rotonda del mapamundi, proyecto concebido para la mejora estética del nudo de conexión de las carreteras AS-17 y AS-381 entre Lugones y La Fresneda, una vez subsanado el error detectado en la documentación que dio pie a la primera adjudicación. El Consistorio ha respondido con agilidad a ese revés y está en condiciones de cerrar la contratación en diciembre o, a más tardar, en enero de 2026. De esa forma, será posible cumplir el objetivo de ejecutar la actuación el año que viene.

Tal y como ha confirmado el alcalde, Ángel García, el presupuesto no sufre modificaciones, porque lo que se ha hecho es cambiar una unidad de obra para no tener que cambiar el importe total. De acuerdo con la propuesta de adjudicación inicial, el coste de la obra será de unos 496.000 euros y el plazo de ejecución se establece en cuatro meses una vez iniciados los trabajos. De esta forma, la rotonda podrá entrar en servicio para el próximo verano, si no hay retrasos en la gestión o en la ejecución del proyecto.

En concreto, el error en la redacción del proyecto que provocó la suspensión del procedimiento inicial estribó en que el precio de uno de los materiales necesarios para la ejecución de las obras era superior en 2,5 veces al previsto. Según reconocen los técnicos municipales, esa circunstancia resultaba "determinante respecto a la licitación publicada, al poder provocar errores en los estudios a realizar por parte de los licitadores, lo que puede haber provocado que muchas empresas no concurriesen a la licitación". A la misma solo se presentó Ogensa, firma propuesta por la mesa de contratación para hacerse con la adjudicación el pasado mes de julio. Se trata de la misma empresa que hizo la senda peatonal que conecta Lugones y La Fresneda.

Según consta en el proyecto redactado a instancias del Ayuntamiento, con esta intervención en la rotonda se busca "contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta, generando un mapamundi sobre una interpretación del globo terráqueo" que sea visible desde la pasarela peatonal que se inauguró a finales del pasado año para la conexión entre Lugones y La Fresneda. El objetivo de la intervención, añaden fuentes municipales, es que esa rotonda se transforme en una loma semiesférica que representará los océanos y sobre la que se sitúan los continentes.

Siempre de acuerdo con el proyecto original, la loma se integrará en las pilastras del puente, pintadas en un color oscuro. Para el exterior se mantiene el bordillo existente y, a continuación, se genera un perímetro semiplano en el que se colocarán piezas de adoquín. También se pondrá un nuevo bordillo, sobre el que arrancará la superficie curvada.