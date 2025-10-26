Siero garantiza el suministro de agua a una zona de Noreña: este es el acuerdo de colaboración entre los dos ayuntamientos

Siero garantizará el abastecimiento de agua a una zona de Noreña, en concreto a vecinos de La Felguera. Así lo ha autorizado la última Junta de Gobierno local sierense, que dio luz verde al convenio de colaboración con el municipio vecino a través del que se articulará esta cooperación.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento de Siero se compromete a suministrar agua al de Noreña, realizándose este apoyo desde la red que el Consistorio sierense ejecutó con un proyecto de extensión desde Muñó a la zona de Taraña y hasta el límite con la Villa Condal.

Será tarea de Noreña encargarse de las obras necesarias a partir del punto de conexión en la zona limítrofe entre concejos. El convenio también detalla que el compromiso de suministro garantiza, salvo casos de avería o necesidades de mantenimiento, "un caudal máximo de 0,50 litros cúbicos, llegando a un metro cúbico si hubiera necesidad, desde el depósito de Muñó".

La aprobación de este convenio por parte de Siero se produce solo un mes después de la polémica pública entre los ayuntamientos a causa de la pérdida de una ayuda europea de 5 millones para el plan que iba a convertir un tramo de la antigua carretera nacional entre la Pola y Argüelles en una vía interurbana con carril bici y senda peatonal.

Se trata del proyecto que incluía la eliminación del cruce de El Berrón y el desarrollo de una moderna glorieta en este punto, que el alcalde sierense, Ángel García, ya ha anunciado que se va a asumir finalmente con fondos municipales. Siero no renuncia al proyecto, tal y como se avanzó tras anunciar el regidor que no se había podido acceder a las ayudas europeas y que el plan se había quedado olvidado "por culpa de Noreña".

En concreto, la actuación iba a ser costeada por el Ministerio de Transportes con cargo a fondos europeos Next Generation. Sin embargo, las reclamaciones del Ayuntamiento noreñense con respecto a los lindes entre municipios habrían hecho que los plazos se dilatasen y ya no se estuviera a tiempo de justificarse por esa vía.

Noreña rechazó esas tesis y cargó con el alcalde de Siero, del que la teniente de alcalde Ana González dijo que "se cree con el derecho de hacer lo que le da la gana" y señaló que el proyecto se apropiaba de terrenos del término municipal noreñense y cerraba la salida del polígono industrial.

El regidor sierense rechazó que esto último fuese así e instó a explicar en qué perudicaba la iniciativa a Noreña, a la vez que reclamaba dimisiones "por un mínimo de responsabilidad y de dignidad".

Pese a esta reciente polémica, el convenio por el que Siero va a garantizar el sumistro a una zona de Noreña se convierte en un ejemplo de colaboración institucional para dar servicio a los vecinos.

La obra de la extensión de la red de abastecimiento de agua de Muñó a la zona de Taraña que hace posible ahora esta cooperación entre concejos la impulsó Siero en 2022 con una inversión que ascendió a 234.787,25 euros.