Dimite el presidente de la Plataforma de La Fresneda: "Hace falta un cambio"

Crisis en la Plataforma Vecinal de La Fresneda. El hasta ahora presidente, Tony Gómez, ha presentado la dimisión, disconforme con el rumbo que ha tomado la formación en los últimos tiempos y, también, con el trato que recibe la urbanización sierense de las administraciones. "Hace tiempo que la plataforma se alejó de las prioridades de los vecinos", expone Gómez en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

"Los presupuestos asignados a La Fresneda para cubrir las demandas de los vecinos son ridículos, a pesar de ser la tercera población de Siero en número de habitantes", lamenta Gómez, que cita varios ejemplos. "El colegio se quedó pequeño, el instituto lo hará en breve y el centro de salud no cuenta con los medios humanos que demanda la población, mientras esto continúa creciendo sin parar", señala.

"Creo que hace falta un cambio de rumbo", subraya el presidente saliente, que se refiere así a la labor de Alejandra Cuadriello, única edil de la plataforma en la Corporación sierense: "Nuestra concejala está convencida de su buen trabajo y tiene la ilusión suficiente para acabar con estos dos años de mandato que nos quedan, pero yo he decidido dar un paso a un lado para descansar de estos siete años intensos, pero magníficos en muchas cosas".

"Solo me queda dar las gracias a todos los vecinos por el apoyo recibido", señala Gómez, que ha colgado en la pagina web de la plataforma un comunicado de despedida en el que da cuenta de que, "tras una profunda reflexión personal", ha decidido presentar la dimisión como presidente, "cargo que he tenido el honor y la responsabilidad de desempeñar durante los últimos siete años".

"Ha sido un camino lleno de retos, ilusiones y, sobre todo, de un enorme aprendizaje humano y político. Durante este tiempo hemos logrado avances significativos dentro de nuestra urbanización y del Ayuntamiento, como la senda peatonal a Lugones y la mejora del transporte público", destaca Gómez, para precisar que "nada de esto habría sido posible sin el compromiso y la entrega de todos mis compañeros de partido, a quienes quiero expresar mi más sincero agradecimiento". "Su lealtad, esfuerzo y espíritu de colaboración han sido el motor de cada paso dado", añade.

"También quiero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas que, con su confianza, sus críticas constructivas y su apoyo, nos han ayudado a mejorar y a servir mejor a nuestro pueblo", concluye.