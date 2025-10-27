Muñó degustó manzanas, nueces y sidra dulce

La parroquia sierense de Muñó celebró este domingo una animada degustación popular y gratuita de manzanas, sidra dulce y nueces de la zona. El evento atrajo a numeroso público a la sede social de las antiguas escuelas. Muñó es un territorio de fértiles pumaradas en el que está también muy extendida la tradición de elaborar sidra casera. En la imagen superior, varias personas, ayer, en las antiguas escuelas, con cestas de manzanas y de nueces en primer término.