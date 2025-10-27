Muñó degustó manzanas, nueces y sidra dulce
La parroquia sierense de Muñó celebró este domingo una animada degustación popular y gratuita de manzanas, sidra dulce y nueces de la zona. El evento atrajo a numeroso público a la sede social de las antiguas escuelas. Muñó es un territorio de fértiles pumaradas en el que está también muy extendida la tradición de elaborar sidra casera. En la imagen superior, varias personas, ayer, en las antiguas escuelas, con cestas de manzanas y de nueces en primer término.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto
- Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero
- Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
- La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”
- La Sidrería El Madreñeru echó el cierre entre amigos y familia en Pola de Siero: 'Se va el alma de Les Campes
- La infanta Sofía luce la prenda que arrasa en ventas este otoño en su último acto en Asturias
- Miguelín, el vecino de Valdesoto que hizo la primera comunión el mismo día que el Rey Felipe y guarda con cariño su recordatorio: “Me hace ilusión que me lo firme el sábado”