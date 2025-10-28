La dedicatoria del Rey a Siero: "Gracias por vuestro cariño y por cuidar tan bien vuestras tradiciones"

"Gracias por vuestro cariño y por cuidar vuestras tradiciones en este pueblín tan bonito". El Rey Felipe VI dejó plasmada su firma y su reconocimiento hacia Valdesoto en el transcurso de la visita a la parroquia para hacer entrega del galadón al "Pueblo ejemplar de Asturias" el pasado sábado. Lo hizo en el libro de honor del Ayuntamiento, ante la atenta mirada de la Reina Letizia, sus hijas Leonor y Sofía, el alcalde de Siero, Ángel García y el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Una dedicatoria llena de cercanía que tuvo lugar en los soportales de la iglesia de San Félix, en un momento del recorrido de la comitiva por la parroquia y justo antes de deleitarse con la actuación de les Comedies, y ahora se ha dado a conocer el contenido de dicho mensaje. "Felicidades a todos en Valdesoto, Siero, por este merecido y tanto tiempo deseado premio al "Pueblo ejemplar de Asturias" que concede la Fundación Princesa de Asturias. Es una alegría para nosotros compartir el entusiasmo de tantos que tras 21 años de perserverancia han logrado ver llegar este día. Gracias por vuesto cariño y por cuidar vuestras tradiciones en este publín tan guapo", escribió el Monarca en el libro. La dedicatoria está acompañada también por las firmas de la reina, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

La dedicatoria en el libro de honor del Ayuntamiento de Siero / Casa de S.M. el Rey

Unas palabras cargadas de sintonía con los vecinos y que, a la postre, fueron la únicas de don Felipe durante el acto, en el que sólo intervino la heredera para pronunciar el discurso de entrega.

Un recuerdo imborrable más para los vecinos, que vivieron el pasado sábado una jornada para la historia colectiva. Los Reyes y sus hijas disfrutaron de una larga mañana en Valdesoto para ser agasajados con risas y mucho cariño: desde las representaciones teatrales que jalonaron el recorrido hasta los numerosos obsequios que los vecinos les hicieron llegar, además una multitudinaria comida en la que don Felipe se entretuvo saludando y haciéndose fotos durante largo rato. Ahora, además, sus palabras ya son imborrables en el libro de honor.