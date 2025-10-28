Habla Alejandra Cuadriello, concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda: "Necesitamos unidad para que este proyecto siga adelante, lo contrario sería dinamitarlo"

Alejandra Cuadriello es la concejala en el Ayuntamiento de Siero de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. La formación ha entrado en crisis tras la dimisión de su presidente, Tony Gómez, a la que podría sumarse la marcha de otros dirigentes, entre ellos el vicepresidente, Juanjo Villar, o el vocal Ignacio Costoya. En esta complicada tesitura, Cuadriello reclama unidad para la continuidad del proyecto y anuncia una reestructuración del partido.

¿Cómo valora la dimisión de Tony Gómez? ¿Se la esperaba?

La noticia de la dimisión de Tony la he recibido, desde luego, con sorpresa y con pesar. Sinceramente, no me la esperaba, y menos aún que se produjera una decisión de este tipo a año y medio de finalizar el mandato. Máxime cuando todas las decisiones que he tomado han sido acordadas y consensuadas con él, por lo que esta situación resulta aún más inesperada. Lamento profundamente que su dimisión se produzca sin haber finalizado el mandato. Quiero aprovechar para agradecerle su labor, compromiso y dedicación durante todos estos años en la plataforma, que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro proyecto.

¿Ocurrió algo para desencadenar esa dimisión?

El viernes pasado, Tony nos convocó a una reunión en la que, directamente, no me dio alternativa. O dimitía yo o dimitiría él. Se expuso que, dada su situación personal actual, disponía de más tiempo para dedicarse a la política. Me achacó que La Fresneda estaba abandonada y que las decisiones que yo tomaba no estaban consensuadas con él. Desde luego, me negué a dimitir, dado que el rumbo y las prioridades de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF) siempre los hemos marcado de forma consensuada y Tony ha tenido un protagonismo especial en ello.

¿En qué situación queda la Plataforma?

Ahora, más que nunca, necesitamos unidad para que este proyecto siga adelante. Lo contrario sería, literalmente, dinamitar la Plataforma. Si algo nos caracteriza es que somos un partido vecinal. Y la unión es la fuerza de los vecinos. Por lo tanto, debemos mantenernos unidos. Si nos fragmentamos estaríamos poniendo en riesgo el proyecto y todo el esfuerzo colectivo. Por todo ello, esta semana vamos a convocar una reunión para llevar a cabo la reestructuración del partido, con el objetivo de reforzar la organización interna y garantizar la continuidad y unidad de nuestro proyecto vecinal.

¿Sigue animada para continuar como concejal?

Por responsabilidad política y compromiso personal, debo finalizar este mandato. Los vecinos depositaron en mí su confianza para representarles, y eso implica asumir con seriedad y coherencia la tarea hasta el final. Por eso, seguiré trabajando con la misma energía y determinación para que las necesidades de nuestros vecinos sean escuchadas y atendidas en el Ayuntamiento. Sé que no es fácil negociar con un equipo de gobierno con mayoría absoluta, pero eso no puede desanimarnos. Sería una irresponsabilidad negarse a dialogar o a negociar por el mero hecho de hacer oposición. No podemos renunciar a seguir consiguiendo mejoras y servicios para La Fresneda.

¿Qué mejoras destacaría?

A pesar de la mayoría absoluta del equipo de gobierno, en este mandato hemos conseguido inaugurar la senda peatonal que une La Fresneda con Lugones, implantar una nueva línea de autobuses que conecta La Fresneda con Parque Principado, la construcción de una rampa accesible en las inmediaciones de la plaza, la próxima creación de un nuevo parque infantil en la zona norte de La Fresneda, la reparación de catorce pasarelas de madera en los parques o la instalación de más contenedores soterrados para mejorar la gestión de residuos y la limpieza viarias.

Pero Gómez se queja de lo que denomina "ridículos" presupuestos para La Fresneda de administraciones como el Principado...

Por supuesto, reclamamos antes las administraciones competentes la ampliación del colegio y la mejora del centro de salud, que ya no cuentan con medios acordes al crecimiento de la población. Aunque no sean competencias municipales, estamos plenamente comprometidos en exigir que el gobierno del Principado dé respuesta a estas demandas.