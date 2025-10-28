La nueva depuradora de La Rasa (Siero) entra en funcionamiento: "Se mejora el servicio a los vecinos"

Las obras de adecuación de la depuradora de La Rasa, en Santiago de Arenas (Carbayín), están listas tras tres meses de trabajos y una inversión municipal de 36.118 euros. El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, visitó martes la instalación para comprobar el resultado de la intervención que se ha llevado a cabo.

La actuación ha tenido como objetivo mejorar el sistema de depuración existente. Hasta ahora, la instalación contaba únicamente con una fosa séptica, por lo que se ha procedido a su sustitución por una depuradora compacta formada por un tanque de decantación- digestión y filtro biológico, que permite un tratamiento más eficaz del vertido. Esta nueva instalación procede de la depuradora provisional utilizada en su día en la EDAR municipal de Cuartes, actualmente en desuso.

Los trabajos ejecutados han incluido el traslado y colocación de la nueva depuradora, la construcción de una losa de hormigón para su apoyo, la ejecución de arquetas de entrada y salida, y la interceptación del colector existente para dirigir el caudal hacia la nueva instalación.

Además, se han ejecutado tres zanjas drenantes para la infiltración en el terreno del vertido tratado, con unas dimensiones de 0,5 metros de ancho por 0,8 metros de profundidad y diez metros de longitud cada una, separadas entre sí por 2,5 metros, ocupando una superficie total aproximada de cincuenta metros cuadrados.

El concejal explicó que “esta actuación mejora el sistema de depuración de la zona y permite dar un mejor servicio a los vecinos”.