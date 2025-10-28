La nueva depuradora de La Rasa (Siero) entra en funcionamiento: "Se mejora el servicio a los vecinos"
Los trabajos han tenido un plazo de ejecución tres meses y suponen una inversión municipal de 36.118 euros
J. A. O.
Las obras de adecuación de la depuradora de La Rasa, en Santiago de Arenas (Carbayín), están listas tras tres meses de trabajos y una inversión municipal de 36.118 euros. El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, visitó martes la instalación para comprobar el resultado de la intervención que se ha llevado a cabo.
La actuación ha tenido como objetivo mejorar el sistema de depuración existente. Hasta ahora, la instalación contaba únicamente con una fosa séptica, por lo que se ha procedido a su sustitución por una depuradora compacta formada por un tanque de decantación- digestión y filtro biológico, que permite un tratamiento más eficaz del vertido. Esta nueva instalación procede de la depuradora provisional utilizada en su día en la EDAR municipal de Cuartes, actualmente en desuso.
Los trabajos ejecutados han incluido el traslado y colocación de la nueva depuradora, la construcción de una losa de hormigón para su apoyo, la ejecución de arquetas de entrada y salida, y la interceptación del colector existente para dirigir el caudal hacia la nueva instalación.
Además, se han ejecutado tres zanjas drenantes para la infiltración en el terreno del vertido tratado, con unas dimensiones de 0,5 metros de ancho por 0,8 metros de profundidad y diez metros de longitud cada una, separadas entre sí por 2,5 metros, ocupando una superficie total aproximada de cincuenta metros cuadrados.
El concejal explicó que “esta actuación mejora el sistema de depuración de la zona y permite dar un mejor servicio a los vecinos”.
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto
- Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero
- Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
- La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”
- La infanta Sofía luce la prenda que arrasa en ventas este otoño en su último acto en Asturias
- Dimite el presidente de la Plataforma de La Fresneda: 'Hace falta un cambio
- Miguelín, el vecino de Valdesoto que hizo la primera comunión el mismo día que el Rey Felipe y guarda con cariño su recordatorio: “Me hace ilusión que me lo firme el sábado”