La obra de la carretera de La Camperona arranca once meses después de ser adjudicada

Las obras de renovación integral de la carretera SI-13, entre Candín y La Camperona (Siero), acaban de ponerse en marcha, con un presupuesto 933.203 euros financiado por el Principado. Los trabajos arrancan cuando se cumplen once meses desde que la Consejería de Fomento anunciara su adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Pavitek 2010 y Ramadal. El plazo de ejecución se ha establecido en siete meses, por lo que, si no hay retrasos, la actuación culminará la próxima primavera.

El director general de Infraestructuras del Principado, Manuel Calvo, visitó este lunes las obras, acompañado por el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, técnicos de la Consejería y representantes de la UTE adjudicataria.

La actuación persigue la mejora de las condiciones de seguridad de la vía a lo largo de sus más de cuatro kilómetros de longitud. Así, se prevé renovar el firme en todo el trazado, sanear la plataforma y mejorar todo el drenaje de la vía mediante la incorporación de nuevos pozos y boquillas, además de la ejecución de varios tramos de cuneta bordillo.

Para mejorar la plataforma se construirá un muro de sostenimiento de escollera, de cinco metros de largo en el kilómetro 0,100, lo que permitirá asegurar la estructura del paso superior sobre el antiguo ferrocarril minero. También se ejecutará otro muro de 18 metros de largo, en su caso para garantizar la contención del terreno a la altura del punto kilométrico 3,3.

Por último, se repondrán las marcas viales, la señalización vertical y las barreras de seguridad en el tramo afectado por las obras.

Ángel García agradeció al gobierno de Asturias y a la Consejería que dirige Alejandro Calvo su "implicación" en una intervención que, según resaltó, venía siendo "muy demandada por los vecinos y por el propio Ayuntamiento". El regidor destacó también otras mejoras recientes en el concejo, como la finalización de los trabajos en la carretera de Bendición (SI-8) o el desdoblamiento en autovía de la S-17 a su paso por el polígono industrial de Bobes. "En Siero contamos con una amplia red de carreteras autonómicas y es fundamental mantenerlas en las mejores condiciones. Agradecemos la colaboración de la Dirección General de Infraestructuras y su equipo, con quienes seguimos viendo resultados en cuanto a peticiones que llevaban años planteadas", señaló García.

Según consta en los informes previos, el vial a La Camperona presenta un serio deterioro del estado del firme. Todo ello se traduce en "una merma de la durabilidad de la infraestructura, una reducción de la comodidad para los usuarios y una importante disminución de las condiciones de seguridad", alertan los técnicos.

Además, la carretera cuenta con un paso superior sobre un antiguo ferrocarril minero en mal estado de conservación en el que se prevé la construcción de la escollera de sostén. También se ha detectado un deslizamiento puntual en un talud de desmonte que requerirá la construcción del mayor sistema de contención del proyecto.

Los vecinos de la zona y los usuarios de la carretera han denunciado de forma recurrente que su avanzado deterioro se ha convertido en un problema de seguridad vial. n