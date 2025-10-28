Las segundas escuelinas infantiles de Pola de Siero y Lugones ya tienen fecha de apertura (y es inmediata)

La de este viernes será una jornada histórica para la educación en Siero. Ese día abrirán las segundas escuelinas de Infantil de la Pola y Lugones, en ambos casos con un encuentro de la dirección de los centros con los padres de quienes van a ser sus primeros alumnos. La actividad docente propiamente dicha dará comienzo el martes, ya que el lunes es festivo para esta etapa educativa, mediante un periodo de adaptación cuyas condiciones serán expuestas a los progenitores en el encuentro al que serán convocados para este viernes.

Tras los retrasos sobre las previsiones iniciales, la Consejería de Educación cumple su compromiso expreso de inaugurar ambas escuelinas a finales de este mes de octubre.

La de Los Polesinos, segunda de la capital del concejo, fue construida por el Ayuntamiento en el edificio del antiguo Cinema de la localidad y ha costado 2,3 millones de euros. El centro abrirá sus puertas con tres unidades en funcionamiento, aunque tiene capacidad para seis. Además de las tres aulas destinadas a los usos propios de la escuela infantil, una por cada ciclo de edad, también se han habilitado espacios auxiliares para la preparación de biberones, cambiador, aseos para niños, dormitorios y un comedor.

La escuelina Mundu Feliz, segunda de Lugones, ha sido construido directamente el Principado. Se ubica junto al Colegio Público La Ería y dispondrá de dos unidades. La inversión total en este equipamiento ascendió a 242.547 euros.

Educación tiene pendiente la integración de los otros dos centros infantiles del concejo en la red autonómica de escuelines. Se trata de El Carmín, en la Pola, y La Manzana de Lugones. La consejera, Eva Ledo, ha informado al alcalde de Siero, el socialista Ángel García, de que intentarán abreviar al máximo los plazos para proceder a esa incorporación.

El regidor ha puesto de manifiesto recientemente su intención de no destinar más fondos municipales a inversiones educativas que no sean competencia directa del Ayuntamiento. Es decir, todas aquellas que vayan más allá del mantenimiento de los equipamientos escolares.

Según sus datos, desde 2015, el Ayuntamiento ha destinado 5,8 millones de euros a los colegios, incluyendo las actuaciones llevadas a cabo en escuelas infantiles y en las obras de la nueva escuelina de la Pola.

"Los trabajos que estamos realizando no son de competencia municipal, porque no es conservación ni mantenimiento. Estamos haciendo un importante esfuerzo por la educación pública", insistió el regidor, quien precisó también que en esa estimación económica próxima a los seis millones de euros "no se incluyen los conserjes que ponemos, la luz, el agua, los suministros que pagamos desde el Consistorio, la limpieza de los edificios o los comedores, que suman otra cantidad importante".