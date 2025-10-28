Los trabajos de conservación de la Casa Consistorial de la Pola culminan la primera fase: lista la fachada principal, libre ya de andamios
Los trabajos continuarán en las próximas semanas en el resto de fachadas del edificio
J. A. O.
El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes, visitaron esta mañana los trabajos de conservación y mantenimiento que se están llevando a cabo en la Casa Consistorial de Pola de Siero. La actuación avanza según el calendario previsto y ha completado ya su primera fase, con la finalización de la fachada principal, en la que se han retirado los andamios tras concluir los trabajos en esta parte del edificio.
Las labores continuarán en las próximas semanas en las otras tres fachadas del inmueble. El proyecto, con un presupuesto de 114.934,96 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio, tiene como finalidad mejorar el estado de conservación del edificio y garantizar su durabilidad, respetando siempre su configuración original y su integración en el entorno histórico del casco antiguo de la Pola.
Las obras incluyen la limpieza general de la piedra y el hormigón, la eliminación de manchas, moho y líquenes, la aplicación de tratamientos protectores frente al agua, el repintado con materiales adecuados para exteriores y una protección anti-grafitis hasta una altura de 2,5 metros. Además, se colocará un remate de zinc en el alero del tejado para evitar el goteo del agua de lluvia, una de las causas del oscurecimiento de la fachada.
Durante la presentación del proyecto, el alcalde explicó que “esta actuación busca, sobre todo, conservar la Casa Consistorial, que además de ser un Bien de Interés Cultural, debe estar en perfecto estado de conservación. Como Ayuntamiento, tenemos que dar ejemplo cuidando nuestro patrimonio”.
