El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático que amplía instalaciones en Siero: estas son las licencias que acaba de conceder el Ayuntamiento
El concejo da luz verde a la adecuación de una nave en el Águila Negra de Colloto y a la instalación de una grúa para el inicio del edificio de viviendas en Ángel Émbil, en la Pola
El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático de Parque Principado amplía sus instalaciones. La Junta de Gobierno de Siero acaba de conceder licencia de obras "para reforma y ampliación" de este local especializado en mariscos, ensaladas, carnes y pescados a la plancha o bandejas de sushi y que se localiza en la zona de restauración del complejo comercial ubicado en la localidad sierense de Paredes.
Permisos en polígonos y planes especiales
Además de este permiso para "Fujiyama", como se denomina el espacio, en la misma Junta de Gobierno también se dio luz verde a varias iniciativas relacionadas con el impulso a nuevas actividades económicas en el concejo. Entre ellas, se autorizó una licencia para reforma y adecuación de nave industrial en el Polígono Águila del Nora, en Colloto, que se mejorará como establecimiento destinado a "manipulación, envasado y almacenamiento de productos agroalimentarios". El permiso fue solicitado por Quesos del Principado.
Por otro lado, se autorizó la licencia de obra para la instalación de una grúa torre para la construcción de edificio en Calle Ángel Émbil, número 15, de Pola de Siero, y se aprobó inicialmente la propuesta de modificación número 8 del Plan Parcial de La Fresneda.
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto
- Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero
- Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
- La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”
- La infanta Sofía luce la prenda que arrasa en ventas este otoño en su último acto en Asturias
- Dimite el presidente de la Plataforma de La Fresneda: 'Hace falta un cambio
- Miguelín, el vecino de Valdesoto que hizo la primera comunión el mismo día que el Rey Felipe y guarda con cariño su recordatorio: “Me hace ilusión que me lo firme el sábado”