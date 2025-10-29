Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático que amplía instalaciones en Siero: estas son las licencias que acaba de conceder el Ayuntamiento

El concejo da luz verde a la adecuación de una nave en el Águila Negra de Colloto y a la instalación de una grúa para el inicio del edificio de viviendas en Ángel Émbil, en la Pola

Vista de una de las zonas exteriores del complejo.

Vista de una de las zonas exteriores del complejo. / P. P.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático de Parque Principado amplía sus instalaciones. La Junta de Gobierno de Siero acaba de conceder licencia de obras "para reforma y ampliación" de este local especializado en mariscos, ensaladas, carnes y pescados a la plancha o bandejas de sushi y que se localiza en la zona de restauración del complejo comercial ubicado en la localidad sierense de Paredes.

Permisos en polígonos y planes especiales

Además de este permiso para "Fujiyama", como se denomina el espacio, en la misma Junta de Gobierno también se dio luz verde a varias iniciativas relacionadas con el impulso a nuevas actividades económicas en el concejo. Entre ellas, se autorizó una licencia para reforma y adecuación de nave industrial en el Polígono Águila del Nora, en Colloto, que se mejorará como establecimiento destinado a "manipulación, envasado y almacenamiento de productos agroalimentarios". El permiso fue solicitado por Quesos del Principado.

Por otro lado, se autorizó la licencia de obra para la instalación de una grúa torre para la construcción de edificio en Calle Ángel Émbil, número 15, de Pola de Siero, y se aprobó inicialmente la propuesta de modificación número 8 del Plan Parcial de La Fresneda.

