Firma del acuerdo municipal con la Sociedad Siero Musical para su actividad formativa y de difusión cultural

Formalizado el acuerdo por el que se regula subvención nominativa a la Sociedad Siero Musical por parte del Ayuntamiento. La firma ha tenido lugar este miércoles, en un acto que ha contado con la participación del alcalde, Ángel García, de Ana Elena Suárez, presidenta de la entidad, y de Felipe Fanjul, secretario municipal.

El objeto del convenio "es favorecer la formación de músicos, acercar la música profesional a la ciudadanía y aportar valor añadido a través de la difusión de la musical y la cultura", según explica el gobierno local. El importe del apoyo económico asciende asciende a 12.350 euros.

Desde su fundación, hace cien años, Siero Musical ha sostenido agrupaciones como la banda de música y los orfeones. Por sus aulas han pasado cientos de personas, muchas de las cuales llegaron a convrtierse en músicos profesionales. Asentada en Pola de Siero, su sede social se encuentra en la Casa de la Música, en el Centro Cultural de Siero, dependencias que comparte con la Escuela Municipal de Música y la Banda de Música. Desde sus orígenes mantiene una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Siero.

La Sociedad gestiona en la actualidad una escuela coral y sus directoras musicales acumulan una considerable experiencia en la dirección de coros. Los de Siero Musical (de Veteranas, Adultos, Juvenil e Infantil) están formados por personas de todas las edades y su repertorio abarca todo tipo de géneros.