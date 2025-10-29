Movilidad y memoria: así trabajan los mayores de Siero en la primera Escuela de Salud organizada por Cruz Roja

Cuerpo y mente van a la par para mantenerse jóvenes, y ambas cosas se pueden entrenar para un envejecimiento saludable. Con esta idea Cruz Roja de Siero ha organizado la primera Escuela de Salud del municipio, que ha celebrado este miércoles su primera sesión en Lugones con éxito de participantes: un total de 50 personas mayores se sumaron a una sesión con la que aprender rudimentos básicos de autocuidado.

Con ello se busca, como señaló el médico de familia Rodrigo Abad, evitar al máximo las visitas al médico. Basta con mantener una pauta de pequeños ejercicios que ayuden a mantenerse fuertes para ayudar a esquivar las caídas y las lesiones que suponen en muchas ocasiones un gran porcentaje de las dolencias entre la población de más edad.

Un momento de la sesión de entrenamiento de fuerza / Luján Palacios

Por eso, los participantes en la jornada participaron en sesiones de entrenamientos de fuerza a cargo de Juan Luis Clavero, quien mostró a los mayores cómo estirar brazos y piernas y cómo fortalecerlos con algunos movimientos fáciles, para reproducir en casa. Con constancia, es posible mejorar la condición física sin demasiada complicación, así como conseguir una mayor estabilidad.

De forma paralela, los asistentes también pudieron entrenar la memoria de la mano de la psicóloga clínica Nalé Rico, encargada de impartir un taller de "reminiscencia". A través de varias fotos antiguas, los mayores recordaron cómo eran los juegos que jugaban en su niñez, y los explicaron en voz alta para desentumecer neuronas y entrenar la capacidad de comunicación.

Asistentes al taller de memoria / Luján Palacios

El balance de Cruz Roja es "muy postivo", como señala Rocío Laruelo, responsable de la Asamblea Local de Cruz Roja en Pola de Siero. Porque "están muy concienciados y se han involucrado mucho", y porque con ello confían en mejorar su salud y retrasar la dependencia. Las concejalas María José Fernández y Pilar Santianes participaron en la clausura de una actividad que esperan seguir repitiendo en el futuro, para cuidar la salud de los mayores desde la prevención.