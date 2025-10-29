El "novio" de Leonor en Valdesoto estudia Mecatrónica, juega al baloncesto y... ya tiene el corazón ocupado

Si hay una frase que el valdestotino Lucas Rodríguez ha escuchado en los últimos días es "menuda la que liaste". Su actuación con les Comedies el pasado sábado, durante la entrega de premio al "Pueblo ejemplar" de Asturias, lo ha catapultado a la fama y no deja de atender llamadas de medios de comunicación de toda España. "Nunca pensé que esto tendría tanta repercusión", reconoce con una sonrisa tímida, tras unas jornadas de mucho ajetreo y con ganas de que "pase todo un poco".

Su papel, el de galán que le pide matrimonio a la Princesa con mucho salero asturiano, le ha valido numerosas bromas y una tarea inesperada, la de aparecer en programas de radio y televisión casi a diario. «¿Prestaríai ser esposa de un buen galán asturianu?», le espetó a la heredera entre las carcajadas de la Familia Real. Un "minuto de oro" que ha dado mucho de sí, y eso que ya se veía venir. "Era la frase con más miga de la representación, pero de todos modos no pensé que era para tanto", afirma, tras ser elegido como mozo casadero precisamente por su proximidad en edad: él tiene 18 años, y la Princesa, 19, así que "era el que más pegaba".

Así fue la visita de la Familia Real a Valdesoto para entregar el premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025 / Juan Plaza

El guión, de José Ramón Oliva, lo puso en un buen brete, socre todo cuando, a la espera de la llegada de la comitiva real, "empecé a ver cámaras de todas las cadenas y de todos los medios". Una circunstancia que no obstante salvó "sin nervios, los controlo bastante bien. Una vez que arranco ya me da igual", señala. Lo único que le preocupaba durante la actuación era "el frío, porque iba de traje y estaba casi castañeando, no quería que me temblara la voz a la hora de hablar".

Alto y claro, pronunció su propuesta y recibió el saludo real al finalizar la interpretación. "Leonor me dijo que de momento no se casa, y el Rey, que ya habría después conmigo", recuerda entre risas, pese a las calabazas "reales". Y menos mal, porque "si me hubiera dicho que sí, hubiera tenido un problema", señala. Porque Lucas tiene novia, Llara, una joven de Oviedo con la que "esoy muy a gusto", afirma. Y además, "no me veo yo en esa vida; la Princesa no es para mí", indica con gracia.

Estudiante y deportista

El Lucas fuera del papel es estudiante de Mecatrónica en Gijón, una rama que "tiene muchas salidas profesionales" y que además le encanta porque "siempre me ha gustado mucho montar y desmontar, cacharrear con aparatos". Además, juega al baloncesto en el club de Siero, gracias a su 1.85 de altura. "Me sorprendió lo altas que son Leonor y Sofía, nos hicimos una foto juntos y salimos casi a la par. El Rey, claro, mucho más, tiene unos brazos muy fuertes", rememora.

No hubiera desmerecido en una foto con ellos como yerno, pero el joven valdesotino prefiere seguir dedicado a sus estudios, con los Sidros y les Comedies como hasta ahora y desde que "era pequeño". Porque forma parte del elenco desde que estaba en el colegio, "desde aquellos años en los que quisieron recuperar la actividad y nos sumamos muchos niños". Con ellos ensaya año tras año la representación del mes de enero, y gracias a ellos su rostro se ha hecho popular. Porque como él mismo señala, "buscas Leonor y novio en Google, y sale mi foto, es increíble".

Aún le tocará aguantar alguna broma, porque "no he dejado de recibir llamadas; unos tíos que tengo en Galicia me vieron en la tele y alucinaron, no sabían que se había montado semejante revuelo". Y su novia, mientras tanto, se lo toma a broma. "Se rió mucho, y no dejaba de decirme que menuda la que habíamos preparado en un momento", sostiene. Puede estar tranquila: "No la cambio por ninguna princesa".