Tony Gómez: "En la Fresneda tenemos la etiqueta de pijos, pero hay muchas necesidades por las que Alejandra Cuadriello no está luchando"

El hasta ahora presidente de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Tony Gómez Abalo, ha presentado la dimisión, disconforme con el rumbo que ha tomado la formación en los últimos tiempos y, también, con el trato que recibe la urbanización sierense por parte de las administraciones. "Tenemos muchas necesidades, aunque se piense que aquí hay mucho nivel de vida y no nos hace falta más", denuncia, en desacuerdo con la labor de su concejala, Alejandra Cuadriello, de quien espera que "reclame y exija lo que le corresponde a esta localidad, la tercera en población del concejo".

-¿Cómo se ha llegado a esta situación?

-Nosotros cogimos la Plataforma hace siete años tras unas elecciones primarias, ante el riesgo de que desapareciera en aquel momento. Junto con Juanjo Villar me hice cargo, y buscamos a Alejandra para esas primarias. Fuimos a las elecciones siguientes y sacamos un concejal, que era el objetivo: Alejandra fue la encargada por su profesión liberal, porque ni Juanjo ni yo podíamos asumir el cargo. Pasaron cuatro años de mandato en el que se hizo un buen trabajo en equipo, se consiguieron cosas para La Fresneda. Llegamos a las últimas elecciones municipales y repetimos candidata. Ángel García obtuvo mayoría absoluta y empezamos a ver una menor atención la urbanización: todo se va a Lugones y la Pola, que lo entiendo y es lógico. Pero cada día notamos que perdemos peso y no veo que haya una reivindicación como tiene que haber por parte de Alejandra Cuadriello, que es la que está en el Ayuntamiento.

-¿En qué sentido?

-Muchas veces le trasladamos peticiones de los vecinos, y me cansó escuchar respuestas como que "no es competencia nuestra", "es cosa del Principado", "lo he planteado pero el técnico no lo firma". Veíamos muchas disculpas. En la reunión del viernes lo planteé, porque creo que se equivoca cuando dice que somos un partido. Somos una plataforma vecinal que ha tenido que constituir un partido para poder estar en el Ayuntamiento. Llega un momento en que te ves allí arropada, levantar la mano y votar es muy fácil, se produce cierto acomodo.

-¿Se podría haber hecho más?

-Indudablemente. Ya sé que hay cosas que no son responsabilidad del Ayuntamiento, pero sí que el Ayuntamiento puede ayudar. Lo vimos con la apertura del Instituto y el Consorcio de Transportes y sus incumplimentos Se habló con el alcalde y se lograron las cosas, siempre que se puede se quiere, hay que presionar y ser un poco pesado.

-Están disconformes con el trato que se les da en el Presupuesto municipal...

-Somos la tercera población del concejo, y no se nos trata como tal. De 72 millones, de los que estamos muy orgullosos por cierto, a La Fresneda van a llegar 200.000 para un parque, que no alcanzan para la obra, y otros 80.000 para cambiar puentes de madera que llevamos cambiando toda la vida. Y no hay nada más. La concejala se justifica con que se han congelado los impuestos, que en eso nosotros no pintamos nada; que se ponen 100.000 para el autobús que va a Parque Principado, pero es que también va a Bobes,a Viella, a Lugones y a todos los sitios, y nosotros no tenemos por qué asumir ese coste. Se ha ido tragando con todo, pero no estamos de acuerdo. Los vecinos quieren que actuemos.

-Cuadriello asegura que le pidió que se fuera para ponerse usted.

-No es cierto, yo sólo expuse lo que estaba viendo. Entre otras cosas, cuestiones como la zona azul; qué pinta La Fresneda votando a favor de la zona azul. Fuimos los únicos que votamos a favor, ni siquiera IU lo hizo, no sé qué pintamos ahí. Eso nos ha acarreado una cantidad enorme de críticas de los vecinos, en redes sociales y en todas partes. Nadie de la directiva lo sabía, y fue la gota que colmó el vaso, agravado por los presupuestos municipales.

-¿Qué esperaban conseguir en las cuentas para el año que viene?

-Llevamos dos años prometiendo un parque y no hay nada. En otras localidades se han hecho muchísimos, en El Berrón se ha gastado un millón de euros en el parque del Ferroviario y se vuelve a ampliar.... Ya sé que tenemos el sambenito de que en La Fresneda somos pijos y tenemos de todo, pero no es así. Nuestro skatepark da pena y dolor, tenemos cuatro parques pequeñitos para niños de cinco años, no hay ungran parque para chavales de más edad. En La Fresneda se gastaron 80.000 euros en un estudio del estado de los árboles pero no se ha plantado ninguno, sólo 30 en la senda hacia Lugones, pero en la avenida de Villa se plantaron 600 en dos kilómetros. Llevamos mucho tiempo pidiendo una cámara más de seguridad en la ronda norte de La Fresneda, porque hay robos con mucha frecuencia. La rampa de acceso a la Plaza Mayor lleva tres años presupuestada y se está haciendo ahora; cuando las cosas no se hacen el dinero pasa a otras partidas. No tenemos espacios municipales para los clubes deportivos, y a La Fresneda sólo se le dan 9.900 euros para organizar todas las fiestas que tenemos, Halloween y la Cabalgata entre ello. Y esto se tiene que pelear desde dentro, porque es lo que demandan los vecinos. No puedes decir que no es cosa nuestra, y tenemos muchos votos en la Plataforma que peligran y que por lógica se irían al PP.

-¿Qué va a pasar de cara al futuro?

-Pues no lo sé. Alejandra no contempla la dimisión y aspira a acabar el mandato. Ojalá pelee las nececesidades que tiene La Fresneda. De momento nos hemos ido cinco personas y puede que se vayan otros tres. Faltan dos años para las próximas elecciones, y seguro que alguien puede hacerse cargo de la Plataforma. Ya ha habido más baches, son ciclos, y da igual cómo nos llamemos. La cuestión es que las cosas se hagan.