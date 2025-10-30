El alcalde de Siero, sobre la crisis de la Plataforma Vecinal de La Fresneda: “Creo que es algo personal, nuestro compromiso allí es absoluto”

Se cumple con La Fresneda y no solo eso porque el "compromiso es absoluto". La consideración corresponde al alcalde de Siero, Ángel García, preguntado acerca de la dimisión del presidente de la plataforma vecinal, Tony Gómez, argumentando que está en desacuerdo con que su organización apoye prácticamente todas las iniciativas del gobierno local, incluso asuntos como la zona azul, mientras que las partidas que se destinan a la urbanización sierense no son suficientes.

“Respeto su situación, pero no comparto el trato que dice que se le da a La Fresneda desde el Ayuntamiento. Hemos cumplido con La Fresneda todos los acuerdos en esta legislatura. Y nuestro compromiso con La Fresneda es absoluto”, enfatizó el regidor sierense.

García valoró que "es una pena que esta persona salga de esta manera". "Honestamente se equivoca. Creo que la decisión no se corresponde a una situación real, sino a cuestiones personales, por tanto no voy a entrar en la decisión”, señaló el alcalde, que destacó su buena relación con la Plataforma Vecinal desde su creación.

Por la izquierda, Tony Gómez, Alejandra Cuadriello y Ángel García "Cepi", en la inauguración en mayo de la senda peatonal de Lugones a La Fresneda. / Luján Palacios

La Plataforma Vecinal de La Fresneda viene apoyando año tras año los presupuestos en Siero y ha llegado regularmente a acuerdos con el gobierno municipal del PSOE. Hace unos días se desencadenó la crisis que afecta a esta formación, que cuenta con una edil en el Ayuntamiento, Alejandra Cuadriello.

Tony Gómez, presidente de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, presentó su dimisión tras mostrar su disconformidad con el rumbo que ha tomado la formación en los últimos tiempos. En una entrevista, en LA NUEVA ESPAÑA, incluso señaló que la gota que colmó el vaso fue que Alejandra Cuadriello votase a favor de la zona azul en Siero: “Fue la gota que colmó el vaso; no pintamos nada ahí y nos acarreó muchas críticas".

Demandas históricas

El alcalde sierense puso algunos ejemplos de inversiones en La Fresneda, entre ellos dos "demandas históricas" que se han abordado. “Hemos ejecutado la conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, con una inversión de más de tres millones. Es la inversión más importante en La Fresneda”, comentó, antes de citar también la mejora de la conexión por transporte público con Lugones y Parque Principado, y recordar también la construcción del instituto en el ámbito educativo, que fue competencia del Gobierno regional. “El compromiso existe”, aseveró.

“Viendo las reivindicaciones que hace, si la mayor crítica que hace es que se haya apoyando la zona azul, me despista un poco”, concluyó el regidor sierense.