Los padres de niños que acuden a la terapia acuática en Meres (Siero) protestan por la suspensión del servicio

Las familias con niños y niñas que acuden a la terapia de estimulación acuática en Meres (Siero) denuncian que, a punto de finalizar octubre, el servicio aún no ha comenzado, pese a que debía haberse iniciado en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

El programa, gestionado por FASAD, arrastra graves deficiencias desde hace más de dos años, cuando una de las tres fisioterapeutas dejó su puesto y la plaza nunca fue cubierta. Desde entonces, las continuas ausencias y la falta de personal han provocado la suspensión reiterada de sesiones y una importante reducción en la atención que reciben los menores, claman las familias.

Esta terapia forma parte del servicio de Atención Temprana del Principado de Asturias, que actualmente solo cubre hasta los tres años de edad, mientras que en el resto de España llega hasta los 6 años. "Aunque la Junta General del Principado aprobó una proposición no de ley para su ampliación hasta los seis años, la realidad es que no se ha avanzado en su aplicación ni se garantiza el funcionamiento adecuado del servicio actual", lamentan.

Las familias advierten de que estos retrasos y cancelaciones suponen una pérdida irreparable en una etapa clave del desarrollo infantil, especialmente para niños con discapacidad o enfermedades raras, que dependen de la continuidad de las terapias para mantener y avanzar en sus logros.

Por ello, exigen al Principado de Asturias y a FASAD que reactiven de inmediato la terapia acuática, cubran la plaza vacante y garanticen la estabilidad del servicio durante todo el curso. “Nuestros hijos no pueden esperar. Cada semana que se pierde, se pierden avances que no se recuperan”, reclaman.