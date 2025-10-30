Siero ya ingresó este año más de 2,8 millones por el impuesto de construcciones y defiende su pujanza: "Si ganamos 1.600 vecinos en una década y los colegios están llenos es por algo"

Siero lleva ingresado en lo que va de año 2,8 millones de euros en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), una suma que supera en aproximadamente un millón de euros la cantidad que se había previsto recaudar a lo largo de todo 2025. Esta suma da fe del dinamismo del concejo, pues se trata de los pagos que han de efectuar empresas o iniciativa privada por las licencias para actividades de construcción de vivienda, naves u otras y que revierten en las arcas municipales y pueden destinarse a inversiones en el concejo.

La cifra de los 2, 8 millones de euros la aportó este jueves el alcalde de Siero, Ángel García, durante su intervención en el pleno, en el que la oposición le pidió explicaciones por gastos efectuados en materia de promoción del municipio, con iniciativas de patrocinios a clubes deportivos o viajes, entre ellos uno realizado recientemente a Málaga acompañado de empresarios del concejo y representantes de la patronal asturiana para dar a conocer las potencialidades de Siero.

El regidor ofreció algunas cifras "para ver un poco cómo son las cosas", por qué se realizan actividades de promoción que se consideran necesarias para "que las cosas le vayan bien" a Siero y cómo se manifiesta la buena marcha del municipio en los ingresos, que son "la prueba evidente" de ello.

Así, incidió en que la cifra de ingresos por el impuesto de construcciones se ha septuplicado en una década. “Ingresábamos en 2015 unos 400.000 euros para licencias por el impuesto de construcciones, el que se paga por hacer casas, instalaciones comerciales o naves industriales, y a día de hoy llevamos más 2,8 millones”, señaló. La previsión de recaudación en este concepto en el presupuesto de 2025 era de 1.865.000 euros, suma que ha superado ampliamente.

Ayudas y mejora de infraestructuras

Con estos ingresos por actividad que superan previsiones iniciales se pueden "dar subvenciones, mejorar las infraestructuras de agua, de saneamiento... Todo lo que se hace en el presupuesto, y por eso tenemos un presupuesto que también les voy a recordar que era 36 millones cuando llegamos y en 2026 va a superar los 70". "Y no ha sido por un incremento en la presión fiscal, sino por una mayor actividad como se ve en el impuesto de construcciones", subrayó.

Insistió en que "los números hasta la fecha nos dan la razón" y avanzó que "haremos más viajes, por supuesto y más publicidad, en el Sporting, en el Real Oviedo y donde sea necesario para captar nuevos vecinos, nuevas inversiones, nuevas empresas, nuevas oportunidades para Siero y salir de la cueva en la que alguno está metido permanentemente".

Posteriormente, tras el pleno, declaró que aumentar los ingresos "nos permite mejorar el concejo y congelar la presión fiscal, generamos más recursos por otras vías" y que "intentamos que las cosas avancen y vayan razonablemente bien". "Si hemos ganado 1.600 vecinos en una década y los colegios están llenos, es por algo”, recordó, además de referirse a que en 2015 la deuda era de 10 millones "y ahora es de cero". "Es una estrategia que da buenos resultados, el municipio va bien, aunque a ciertos grupos de la oposición no les agrada”, concluyó.