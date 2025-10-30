La tasa por utilizar las instalaciones de El Bayu enfrenta a PP y PSOE en el pleno de Siero, con acusaciones de "cacicada" por parte de los populares

Apenas una hora duró el Pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento de Siero, en el que se aprobó aplicar una tasa por prestación de servicios por el Patronato Deportivo Municipal y uso de instalaciones deportivas. Una medida que va, en parte, destinada a la regularización del campo de fútbol de El Bayu, como ya sucede en Lugones, El Berrón o Colloto, para que sean los clubes los que asuman los costes de suministro por usarlas, es decir, agua, gas o luz. Y en este apartado fue donde se produjo una fuerte crítica del Partido Popular, que votó en contra, señalando que se trataba de ”una crónica de una cacicada anunciada”, que tachó como “una maniobra de la Alcaldía”, con el fin indicó, Juan Luis Berros, portavoz del PP, de “beneficiar a una asociación concreta” en el proceso. Berros aseguró que no está en su ánimo perjudicar al Club Siero y al Romanón, entidades que supuestamente asumirían la gestión de El Bayu.

Ángel García, alcalde de Siero, que durante el Pleno tuvo algún enganchón con Berros, al que avisó de su intención de expulsarle, “por hablar cuando no corresponde”, trasladó en rueda de prensa posterior al Pleno la intención del gobierno municipal de “regularizar el pago de costes por uso de todas las instalaciones deportivas” y explicó que con el pago de la tasa en El Bayu “damos un paso para que sea así”.

Y puso también como ejemplo Lieres, donde espera que se aplique también en el futuro. “Vamos poco a poco, allí es más complejo porque el contador eléctrico está vinculado a las piscinas también, e independizarlo tiene un coste elevado, pero también se hará”, avisó. “Hay que compaginar ese uso para fomentar el deporte de las instalaciones deportivas, con que el gasto de los suministros lo asumen los clubes que las usan”, enfatizó.

El PP votó en contra en ese punto del Pleno que incluía esa parte de la gestión de El Bayu, pero se abstuvo en otro similar de régimen interno del Patronato de Deportes. “Entendemos, aunque no compartimos del todo, que se fije una tasa por una utilización intensiva de una instalación, lo que estamos en contra en el otro punto, es en cómo se articuló la tasa”, comentó Berros, antes de matizar sobre El Bayu: “Se beneficia a una determinada asociación, o persona que se ha sentado en este pleno, incluso presidiéndolo", dijo.

Otro punto fuerte de disputa entre el alcalde y Berros en el Pleno llegó con una moción de los populares, relativa a la adecuación y arreglo de la carretera SI-13 que va desde Candín a la Camperona, y que los populares retiraron en el momento de su exposición al tratarse de una vía de titularidad autonómica.

“No sabe distinguir entre una carretera de titularidad autonómica y una local. No sabe estar. Cuanto más intervenga, más éxito tendremos en las próximas elecciones”, espetó el regidor, en un momento, en ruegos y preguntas, de discusión con Berros. “Sin usted en el Pleno me aburro", dijo García, que reprochó al portavoz popular que "está dando una imagen bochornosa”.

Moción abastecimiento de agua

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Siero, Josué Velasco, presentó una moción sobre el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, denunciando que el “servicio de agua cuenta con carencias bastantes graves” y que solo hay actualmente cinco trabajadores de “manera efectiva”, cuando recordó que hace una década era de 30. En esa línea, durante su intervención, Silvia Tárano, concejal de Podemos, criticó que “existe una voluntad manifiesta y deliberada de acabar con el servicio de aguas, su privatización está sobre la mesa”. Y desde Izquierda Unida, Teresa Álvarez, criticó la moción de Vox, “hecha deprisa y corriendo y que adolece de análisis técnico riguroso”.