Tragsa encarga el material para reiniciar "en breve" la obra de la estación de la Pola: estas son las previsiones de los ferroviarios

Las obras de mejora de la seguridad y la accesibilidad en la estación de tren de la Pola se reanudarán "en breve", según confirman fuentes ferroviarias que conocen de primera mano los planes del Adif para una actuación que cumple cuatro años de paralización absoluta. En este sentido, la empresa pública Tragsa, a la que se le ha encomendado culminar los trabajos tras la rescisión del contrato con la primera adjudicataria, acaba de lanzar un contrato para el suministro y la colocación de elementos de protección de vidrio en las pasarelas que han quedado pendientes de ejecutar.

Como paso previo, el pasado verano se procedió a contratar la asistencia técnica para el control de los trabajos a la firma ovetense Magna Dea. Para empezar, se le encomendó llevar a cabo un análisis de la situación del proyecto tras una paralización tan prolongada, así como la elaboración de un inventario en el que figuren todos los elementos ya utilizados en la obra y que puedan ser objeto de reutilización o de revalorización por parte del Adif.

La larga peripecia de este proyecto se inició en el mes de julio de 2020, cuando se procedió a la licitación con un presupuesto base fijado en 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución inicial de seis meses. La actuación tenía como objetivo principal favorecer la movilidad de todos los usuarios por las instalaciones de la estación, incluyendo la construcción de una pasarela elevada y conectada por ascensores y escaleras fijas, eliminando así el cruce de los viajeros a nivel de vía.

La empresa asturiana Construcciones Estévez Mena se hizo con el encargo gracias a una oferta de 1,2 millones de euros.

El caso es que las obras se iniciaron con normalidad y todo hacía indicar que se cumplirían los plazos. Sin embargo, no tardaron en presentarse una serie de problemas que, en primera instancia, se achacaron a la necesidad de realizar ajustes en los costes y, después, a deficiencias en el ascensor principal, cuya estructura se había levantado ya casi por completo. Tal circunstancia condujo a la ralentización y posterior paralización de las obras, canceladas oficialmente por el Adif el 18 de enero de 2022, aunque desde varios meses antes ya era más que evidente el parón.

Tragsa recibió el encargo de rehacer el proyecto y terminar las obras, concluyendo la pasarela que quedó inacabada, así como los ascensores panorámicos para salvar las vías. El Adif se decantó inicialmente por esa solución pese a que es menos habitual para este tipo de actuaciones que la de los pasos inferiores entre andenes. Fuentes del Adif han precisado que fue elegida por el hecho de que el río Nora discurre muy próximo y en paralelo a la estación, generando el cauce un elevado nivel de aguas freáticas que dificulta la opción de comunicar las vías a través del subsuelo.

La inversión pendiente en la obra rondaría el millón de euros. El plazo de ejecución se calcula en medio año contado desde el reinicio de las labores.