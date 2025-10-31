La ausencia de una estrategia del área metropolitana ha generado "duplicidad e ineficiencia", destacan los expertos en Pola de Siero

El centro de Asturias es un área metropolitana policéntrica, con un crecimiento urbano carente de planificación, un modelo de movilidad ineficiente y poco sotenible, sin articular institucionalmente, con lo que se suceden las duplicidades y se pierde la posibilidad de crear una imagen competitiva, urbana y moderna. Si se hubiera desarrollado una estrategia en este sentido antes del año 2000, "hubiera sido maravilloso". Pero "vamos tarde y lo que urge ahora es actuar para atajar los problemas; es complicado planificar aquello que ya está construido", se sostuvo ayer en Pola de Siero, que acogió un debate organizado por la Fundación José Barreiro.

Participaron el doctor en Economía Fernando Rubiera y el arquitecto y urbanista Víctor García Oviedo, con el fin de aportar su visión sobre el área metropolitana de Asturias y las alternativas urbanas que se presentan, dentro del ciclo de charlas "Asturias 2050". Y la conclusión es que se ha perdido un tiempo precioso para articular el centro de la región, para hacer de ella "la cuarta o quinta ciudad de España", un espacio reconocible al nivel de otras áreas como las de Bilbao, Sevilla o Zaragoza. Una idea a la que se lleva dando vueltas desde hace décadas sin que haya cuajado en un plan concreto, y que en la práctica ha supuesto un estancamiento.

"Egoísmo de los ayuntamientos"

"El área metropolitana existe y funciona, pero genera ineficiencias y frustraciones para los ciudadanos por la falta de respuestas a sus necesidades", destacó el alcalde de Siero, Ángel García, en la introducción al acto. "Es necesario un cambio en el reparto territorial actual para poder prestar unos servicios eficientes y sostenibles", reivindicó el regidor, antes de recordar cómo "esta idea quedó siempre paralizada por el egoísmo de los ayuntamientos a la hora de colaborar con el resto".

Los núcleos de Oviedo, Gijón y Avilés, junto con satélites cada vez más relevantes como Siero y Llanera, han conformado un espacio en el que se producen gran cantidad de movimientos entre los lugares de residencia, trabajo y ocio. Pero "la movilidad es ineficiente e insostenible, con una autopista colapsada y una ausencia de una red de transporte alternativo", expuso Rubiera. Con ello "se favorece el uso del vehículo privado y se desfavorece la equidad social", señaló.

Palacios de congresos y parques tecnológicos

De forma paralela, en la zona central "las ciudades van dispersándose, con duplicidades, falta de coordinación en políticas e infraestructuras", ahondó el catedrático. "No tiene sentido tener tres palacios de congresos y que ninguno de ellos acabe de despegar, y lo mismo con los parques tecnológicos", criticó. Con todo ello "no estamos logrando posicionarnos internacionalmente", criticó, toda vez que "un ecosistema científico potente tiene que estar apoyado en un espacio urbano importante; no basta con ciudades de 300.000 habitantes".

Si en su día se hubieran tomado las medidas para consolidar el área metropolitana de Asturias como un ente en sí mismo se hubieran producido numerosos beneficios, enumeró Fernando Rubiera. Desde la creación de una red de transportes articulada a través de un metro hasta una ordenación del territorio para contar con viviendas bien conectadas y asequibles económicamente, además de aumentar la productividad un 10 por ciento.

Singularidad única en la Península Ibérica

Pero ahora toca "una acción rápida para identificar los problemas y actuar sobre ellos", destacó, en vista de que "el mercado ha resuelto los interrograntes, y lo ha hecho mal".

Víctor García Oviedo subrayó por su parte la "singularidad que tenemos en Asturias, única en toda la Península Ibérica, de contar con una red de ciudades, villas y aldeas conectadas", lo que supone "un potencial inmenso y una enorme fortaleza". Porque "si tenemos una ciudad policentral, podemos actuar en ella de forma estratégica".