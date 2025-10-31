Las escuelinas de Pola de Siero y Lugones abren con 56 familias usuarias: “Quedaron muy bien, lo esperábamos como agua de mayo”

Marco Menéndez no paró de jugar y moverse por las aulas y el espacio de psicomotricidad como si llevase allí toda la vida. “Ha quedado muy bien. Lo esperábamos como agua de mayo la apertura. Es una ayuda muy importante para la conciliación”, confiesa su madre, Vanesa Martínez. Incluso el pequeño se fue de la mano de Ángel García, alcalde de Siero, en la incursión para conocer la nueva escuela infantil de Los Polesinos, para pequeños de hasta tres años.

“Era muy necesario que abriese”, coincidieron en señalar las familias de los primeros 56 niños matriculados entre Los Polesinos (32) en Pola de Siero, y Mundu Feliz (24), en Lugones, que visitaron las instalaciones en una jornada de inauguración, previa a iniciar el curso a partir del próximo martes. “Estamos muy contentos, con esto podemos ir despejando la lista de espera en Siero. Y ya podremos ver la situación real y si se ve la necesidad de abrir más unidades”, explicó la consejera de Educación, Eva Ledo, en su visita en Pola de Siero. “Desde luego que impresiona cómo ha quedado, es preciosa”, enfatizó sobre la escuelina.

Ahora mismo, esas nuevas 56 plazas se suman a otras 85 en las escuelas municipales, la de El Carmín en la Pola (38) y La Manzana en Lugones (47). El alcalde de Siero explicó que espera que próximamente el Principado asuma la gestión de ambas. Con lo que la oferta en Siero en la escuelinas consta actualmente de 141 plazas, aunque con la posibilidad de crecer en Los Polesinos, ya que la apertura se hace con la mitad de las instalaciones, el ala derecha, ya que hay otras tres unidades cerradas, que se podrían incorporar para el futuro.

“Me genera mucha felicidad que se abra”, resaltó el regidor en Los Polesinos. “No quiero negar que hemos discutido y mucho (con la consejera de Educación), pero siempre con el fin de que llegase este día”, explicó, en referencia a un centro en el que el Ayuntamiento de Siero asumió el coste de la obra, de 2,4 millones (un millón de fondos municipales y el resto de subvenciones), para cederla después al Principado.

Inauguración de las escuelas Los Polesinos y Mundu Feliz en Pola de Siero y Lugones. / P. A.

En el espacio que ocupaba el Cinema Siero se sitúa Los Polesinos. En la planta baja estarán, con un patio propio y sus respectivas aulas, los niños de entre 1 y 3 años. Mientras que en la planta superior está el espacio para los bebés hasta 1 año. Claudia Cases, la directora, mantuvo una reunión con las familias para explicar el funcionamiento del centro y los tiempos de apertura y adaptación. Contará con un equipo de seis personas, más un auxiliar para el comedor, ya que habrá ese servicio prestado por una empresa de catering local para las comidas.

El horario de apertura será de 8.00 a 16.00 horas, con entradas hasta las 9.30 horas, y salida a las 13.00 horas para medias jornadas. “Se cuenta con espacios adaptados para todas las edades”, enfatizó Cases. “Estoy muy ilusionada con este proyecto, empezarlo de cero, con la idea de aplicar un método en el que prime lo manipulativo y lo experimental, y metodologías activas”, comentó.

Larga espera por la apertura

Entre los padres que han matriculado a sus hijos hubo signos de alegría, satisfacción al ver las instalaciones, y alivio por una larga espera. “Desde que nació esperábamos por la plaza, estábamos en una privada mientras, pero esto lo vemos mejor, más centrado en los pequeños”, comentaron Alejandro Venero y Silvia Díaz, padres de Nara Venero, que tiene año y medio. “Mola estrenar la escuelina”, incidieron.

María Quirós, a su lado, comentó tras la visita su “satisfacción” y también alegría por la apertura. “Es interesante las facilidades, prestaciones y la comida gratutia, y una oportunidad para las familias”, desgranó. Pero también se mostró crítica. “Veo varios problemas. El primero que hay muy pocas plazas todavía en Siero, se ha quedado mucha gente fuera”, detalló. “Y se tardó mucho en abrir, y creo que la adaptación ahora en noviembre nos trastoca mucho, deberían haber apurado para septiembre o dejarlo para otro trimestre, ya en enero”, subrayó.

Socializar y conciliar

También las hermanas Gala y Lola Casielles, que tienen un año, descubrieron su nueva escuelina. “Hay muy buenas expectativas, seguro que el personal empieza con ganas. Y les vendrá bien para socializar a las niñas”, destacaron sus padres, Elena Casielles y Valentín Casquero.

En Lugones, a media mañana, tuvo lugar la inauguración. Y también las buenas sensaciones de las primeras familias matriculadas. “Está muy guapo. Recuerdo cuando esto era la casa del conserje del Colegio La Ería”, indicó María Medina, madre de Luis Álvarez, de catorce meses. “Le viene bien para socializar y a mí para la conciliación laboral”. Situación, ésta última, que también le urge a Alis Stanciu, para dejar a su hijo Oliver Pérez, de la misma edad. “Me ha encantado cómo ha quedado, estaba esperando que abriese para volver a trabajar”, comentó.