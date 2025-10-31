Todo listo en La Fresneda para la gran fiesta de Halloween de este viernes: este es el programa para una noche "terroríficamente divertida"

Llega la cita más esperada en La Fresneda, que esta tarde-noche vive su famosa celebración de Halloween. Hoy viernes, desde las 17.00 horas hay actividades, como el tradicional "Truco o trato", el desfile o la visita a la casa encantada, entre otras propuestas.

Lo que sigue es una guía del programa del que puede disfrutarse este viernes en la urbanización sierense, que promete un año más "una noche terroríficamente divertida".

A partir de las 17.00 horas "Truco o trato", recorriendo las calles "más terroríficas" de la urbanización. La Asociación de Vecinos de La Fresneda anima a "descubrir las casas participantes" y a hacerse una foto en los photocalls.

Comida y música

Entre las 19.30 y las 21.00 horas hay desfile en el Centro Cultural, así como entrega de premios a la manualidad más terrorífica y al mejor cartel de Halloween (instituto). Puede además disfrutarse de foodtrucks en el parking de la Plaza Mayor desde las 19.00 horas. Dj Javi amenmizará la noche de 20.00 a 23.00 horas.

Por otro lado el horario de visitas a la Casa encantada "El laberinto de las almas perdidas" es de 17.00 a 21.00 horas. está localizada en el Camino de los Nogales, número 74.

"Ven disfrazado y vive el Halloween más aterrador de La Fresneda", anima el colectivo vecinal de la urbanización, que organiza los actos y esta fiesta que cada año atrae a una multitud de dentro y fuera del municipio de Siero.