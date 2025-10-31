Todo listo en La Fresneda para la gran fiesta de Halloween de este viernes: este es el programa para una noche "terroríficamente divertida"
"Truco o trato", desfile o visita a la casa encantada, entre las propuestas de las que puede disfrutarse a partir de las 17.00 horas
Llega la cita más esperada en La Fresneda, que esta tarde-noche vive su famosa celebración de Halloween. Hoy viernes, desde las 17.00 horas hay actividades, como el tradicional "Truco o trato", el desfile o la visita a la casa encantada, entre otras propuestas.
Lo que sigue es una guía del programa del que puede disfrutarse este viernes en la urbanización sierense, que promete un año más "una noche terroríficamente divertida".
A partir de las 17.00 horas "Truco o trato", recorriendo las calles "más terroríficas" de la urbanización. La Asociación de Vecinos de La Fresneda anima a "descubrir las casas participantes" y a hacerse una foto en los photocalls.
Comida y música
Entre las 19.30 y las 21.00 horas hay desfile en el Centro Cultural, así como entrega de premios a la manualidad más terrorífica y al mejor cartel de Halloween (instituto). Puede además disfrutarse de foodtrucks en el parking de la Plaza Mayor desde las 19.00 horas. Dj Javi amenmizará la noche de 20.00 a 23.00 horas.
Por otro lado el horario de visitas a la Casa encantada "El laberinto de las almas perdidas" es de 17.00 a 21.00 horas. está localizada en el Camino de los Nogales, número 74.
"Ven disfrazado y vive el Halloween más aterrador de La Fresneda", anima el colectivo vecinal de la urbanización, que organiza los actos y esta fiesta que cada año atrae a una multitud de dentro y fuera del municipio de Siero.
- De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto
- Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero
- Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
- El 'novio' de Leonor en Valdesoto estudia Mecatrónica, juega al baloncesto y... ya tiene el corazón ocupado
- La infanta Sofía luce la prenda que arrasa en ventas este otoño en su último acto en Asturias
- El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático que amplía instalaciones en Siero: estas son las licencias que acaba de conceder el Ayuntamiento
- Dimite el presidente de la Plataforma de La Fresneda: 'Hace falta un cambio
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...