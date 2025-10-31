Locura por Halloween en La Fresneda: "Esta fiesta es un orgullo, lo vivimos con pasión y para nosotros es algo tan importante como las Piraguas"

Esqueletos, brujas, hechiceros, zombies, payasos y cualquier personaje terrorífico, con el ingenio como protagonista en los trajes y disfraces, hacen que, como dice algún vecino, La Fresneda celebre Halloween “con la misma pasión e importancia que las Piraguas, porque para nosotros ya es algo así”, cuenta Lucía Orille, mientras acude al tradicional “Truco o trato” a una de las casas junto a su hijo Martín Iglesias.

Y no solo se considera una fiesta de La Fresneda, en Siero. Porque la marcan en rojo ya en el calendario todos los asturianos. Como un nutrido grupo de amigos, con sus hijos, llegados desde Langreo. El año pasado la temática era el payaso de "It". Y en esta ocasión la figura icónica mexicana de La Catrina. “Nos encanta el ambiente, ya no nos lo perderemos más”, cuentan Natalia González y Clara Bermejo.

"Ojalá se animasen más"

No falta tampoco entre los alicientes la visita a la Casa Encantada, con grandes colas para disfrutar ya en uno de los pocos hogares que mantienen esa tradición, de abrir sus puertas, con un viaje misterioso, entre representaciones y decoraciones.

“El laberinto de las almas” fue el rincón que crearon este año, entre seres mitológicos y almas perdidas. “Es un orgullo que la gente venga. Nos hemos convertido en una casa de referencia. Y me gustaría que se animasen más, y que hubiese 10.000 como la mía”, comenta Kiko Romero.