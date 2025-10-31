Siero se prepara para el día de Todos los Santos: estos son los horarios de misas y visitas a cementerios en las parroquias del concejo

Como acostumbra la tradición cristiana, por las festividades de Todos los Santos y de Difuntos, son muchas las personas que acuden a las iglesias y cementerios del concejo de Siero para presentar respetos a sus seres queridos fallecidos. Este año el 1 de noviembre cae de sábado, y ahí se celebrarán los principales actos religiosos, aunque en algunos casos serán el domingo 2, en gran parte por la disponibilidad de los curas, para poder llegar a todos los rincones.

El Ayuntamiento de Siero ha llevado a cabo trabajos de desbroce y limpieza, para mejorar los accesos, "asegurando que estén en las mejores condiciones para recibir a quienes visitan a sus seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos". "Es una labor que forma parte de nuestro compromiso continuo con el de los espacios que son importantes para la comunidad”, destacó Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes.

Lo que sigue son las fechas y horarios en las diferentes parroquias del municipio.

En la parroquia de San Pedro de Pola de Siero, el sábado 1 de noviembre, misas a las 9.00 y 12.30 horas. Y responso en el cementerio de Pola de Siero a las 11.00 horas.

En San Juan Evangelista de Muño, el sábado 1 de noviembre, misa a las 13.00 horas, y a continuación responso en el cementerio.

En San Martín de Vega de Poja, el sábado 1 de noviembre, misa a las 16.00 horas, y a continuación responso en el cementerio.

En San Esteban de Aramil, el sábado 1 de noviembre, misa a las 17.00 horas, en la iglesia románica, y a continuación responso en el cementerio.

En Santa Cruz de Marcenado, el sábado 1 de noviembre, misa a las 17.00 horas, y a continuación responso en el cementerio.

En San Juan de Celles, el domingo 2 de noviembre, misa a las 10.30 horas, y a continuación responso en el cementerio.

En San Pedro de la Collada, el domingo 2 de noviembre, misa a las 12.00 horas, y a continuación responso en el cementerio.

En San Félix de Valdesoto, el domingo 2 de noviembre, misa a las 12.30 horas, y a continuación bendición en el cementerio.

En San Juan de El Cuto, el sábado 1 de noviembre, misa a las 10.00 horas, y a continuación bendición en los cementerios de El Cuto y El Planal.

En Santiago de Arenas, en Carbayín Alto, el sábado 1 de noviembre, misa a las 12.00 horas, con bendición posterior en el cementerio.

En Santa Marta, en Carbayín Alto, el sábado 1 de noviembre, misa a las 17.00 horas.

En Santa Eulalia de Vigil, el domingo 2 de noviembre, misa a las 11.00 horas, y a continuación bendición en el cementerio.

En San Martín de Anes, el sábado 1 de noviembre, misa a las 10.00 horas, y a continuación bendición en el cementerio.

En San Martín de Argüelles, el sábado 1 de noviembre, misa a las 11.30 horas, y a continuación bendición en el cementerio.

En San Félix de Lugones, el día 1 de noviembre, misa a las 11.00 y 12.30 horas en la iglesia. En el cementerio, rosario y responso a las 15.30 y misa a las 16.00 horas. Y en el cementerio de Viella, misa a las 17.00 horas.

El concejal Alejandro Villa, junto al cementerio de Carbayín. / A. S.

En San Martín de La Carrera, misa el 1 de noviembre a las 16.30 horas, con visita posterior al cementerio.

En Santa Marina de los Cuclillos, misa el 1 de noviembre a las 11.00 horas, con visita posterior al cementerio.

En San Félix de Hevia, misa el 1 de noviembre a las 12.00 horas, con visita posterior al cementerio.

En Santa María de Tiñana, misa el 1 de noviembre a las 13.00 horas, con visita posterior al cementerio.

En San Cristóbal de Collado, misa el 1 de noviembre a las 16.00 horas.

En Santo Tomás de Feleches, misa el 2 de noviembre a las 10.00 horas, con responso posterior en el cementerio.

En Santa María de Lieres, misa el 2 de noviembre a las 11.00 horas, con responso posterior en el cementerio.

En Santa María de La Fresneda, misa el 1 de noviembre a las 13.00 y 19.30 horas.

En San Cosme de Bobes, responso a las 16.00 horas en el cementerio, y misa posterior a las 17.00 horas en la iglesia.

En San Miguel de la Barreda, responso a las 11.00 horas en el cementerio, y misa posterior a las 12.00 horas en la iglesia.

En San Pedro de Granda, misa a las 11.00 horas, y responso posterior en el cementerio.

En Santa María de Limanes, misa a las 17.00 horas, y responso posterior en el cementerio.