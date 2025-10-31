El Trail de Siero tendrá récord de participantes (y aún están abiertas las inscripciones): estos son los picos que se coronarán y los recorridos de las tres modalidades

Un año más, y ya van tres ediciones, el Trail de Siero llega como una cita ineludible para los amantes del deporte, que pueden disfrutar del entorno y los picos del concejo. La competición se celebrará el domingo 9 de noviembre, y constará de tres modalidades diferentes. Por el momento se cuenta ya con 600 participantes, récord de inscripciones, y aún hasta el lunes se pueden apuntar más interesados.

Habrá un recorrido largo de 25 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, que este año incorpora más tramos de bosque autóctono y senderos, coronando el techo de Siero en el Cerro Gavio.

Otra prueba será con una distancia corta de 11,5 kilómetros y 300 metros de desnivel, y una marcha de andarines de 8,5 kilómetros.

Prueba de relevos

Y además se celebrará la modalidad de relevos, en la que dos participantes completarán el recorrido largo por etapas, realizando el cambio en la Loma de Siero.

Chus Abad, concejal de Deportes, destacó en la presentación “la importancia de este tipo de eventos, que fomentan el deporte al aire libre, el respeto por el entorno natural y la participación familiar”. En la presentación estuvo acompañado por Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal; y Alejandro Torre, organizador del evento.