El Trail de Siero tendrá récord de participantes (y aún están abiertas las inscripciones): estos son los picos que se coronarán y los recorridos de las tres modalidades
La prueba se celebrará el domingo 9 de noviembre y busca "fomentar el deporte al aire libre, el respeto por el entorno natural y la participación familiar”.
Un año más, y ya van tres ediciones, el Trail de Siero llega como una cita ineludible para los amantes del deporte, que pueden disfrutar del entorno y los picos del concejo. La competición se celebrará el domingo 9 de noviembre, y constará de tres modalidades diferentes. Por el momento se cuenta ya con 600 participantes, récord de inscripciones, y aún hasta el lunes se pueden apuntar más interesados.
Habrá un recorrido largo de 25 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, que este año incorpora más tramos de bosque autóctono y senderos, coronando el techo de Siero en el Cerro Gavio.
Otra prueba será con una distancia corta de 11,5 kilómetros y 300 metros de desnivel, y una marcha de andarines de 8,5 kilómetros.
Prueba de relevos
Y además se celebrará la modalidad de relevos, en la que dos participantes completarán el recorrido largo por etapas, realizando el cambio en la Loma de Siero.
Chus Abad, concejal de Deportes, destacó en la presentación “la importancia de este tipo de eventos, que fomentan el deporte al aire libre, el respeto por el entorno natural y la participación familiar”. En la presentación estuvo acompañado por Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal; y Alejandro Torre, organizador del evento.
- De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto
- Los transportistas de ganado protestan exigen más medios para limpiar sus camiones en el centro de desinfección de Pola de Siero
- Susto en el Llagar del Quesu, en Siero, por un incendio que causó una intensa humareda que alertó a los vecinos de la zona
- El 'novio' de Leonor en Valdesoto estudia Mecatrónica, juega al baloncesto y... ya tiene el corazón ocupado
- La infanta Sofía luce la prenda que arrasa en ventas este otoño en su último acto en Asturias
- El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático que amplía instalaciones en Siero: estas son las licencias que acaba de conceder el Ayuntamiento
- Dimite el presidente de la Plataforma de La Fresneda: 'Hace falta un cambio
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...