Los cementerios de Siero se llenan para honrar a sus Difuntos: "Es un día para el recuerdo y el cariño"

Un día para el recuerdo, el cariño y la ternura, como indicó José Santaclara, párroco en la unidad pastoral de Siero, durante la misa en la iglesia de la parroquia de Marcenado. "Es un día para mandar un abrazo grande a los que no están", comentó. Fue, uno de los muchos mensajes, que trasladaron los sacerdotes en las diferentes parroquias de Siero durante la festividad de Todos los Santos, en recuerdo a los familiares difuntos. Los cementerios de todo el concejo se llenaron, en una jornada en la que respetó la lluvia, para honrar a los familiares fallecidos.

"Los tenemos en mente todo el año, pero en este día mucho más", destacaron Alicia Lagranda, y su madre Pilar Vázquez, durante su visita al panteón familiar del cementerio de Pola de Siero. En su caso, además del responso que fue por la mañana, se pasaron a primera hora de la tarde. ¿El motivo? "Pues que aquí en la Pola siempre era a las tres y media, y me presta mantener esa tradición de venir después de comer", incidió Vázquez. "Hay que acordarse todo el año de los que no están. Venimos más veces, pero en un día como hoy tampoco podemos faltar, por respeto", comentaron.

Fue un día de muchas celebraciones, de trabajo extra para los curas, que en algunos casos tuvieron que doblar, triplicar y hasta cuadriplicar. Hubo hasta alguna anécdota, como la de José Santaclara, que inició con casi quince de minutos de retraso la misa en Marcenado, ya que venía de dar una hora antes la misa y el responso en el cementerio en Vega de Poja. Lo justificó debido al atasco en los caminos anexos a ese último cementerio, que le impidieron poder salir rápido.

Para este domingo 2 de noviembre, aún quedan pendientes algunas misas y visitas cementerios por celebrarse, que se añaden a continuación:

En San Juan de Celles, el domingo 2 de noviembre, misa a las 10.30 horas, y a continuación responso en el cementerio.

En San Pedro de la Collada, el domingo 2 de noviembre, misa a las 12.00 horas, y a continuación responso en el cementerio.

En San Félix de Valdesoto, el domingo 2 de noviembre, misa a las 12.30 horas, y a continuación bendición en el cementerio.

En Santa Eulalia de Vigil, el domingo 2 de noviembre, misa a las 11.00 horas, y a continuación bendición en el cementerio.

En Santo Tomás de Feleches, misa el 2 de noviembre a las 10.00 horas, con responso posterior en el cementerio.

En Santa María de Lieres, misa el 2 de noviembre a las 11.00 horas, con responso posterior en el cementerio.